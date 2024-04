La giornata numero 31 di Serie A comincia venerdì 5 aprile 2024, alle ore 20.45, con la sfida tra ultima e penultima in classifica. Se per la Salernitana oramai non ci sono più speranze, per il Sassuolo diventa una sfida fondamentale. Pronostico Salernitana-Sassuolo, quote scommesse del 05/04/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I granata sembrano aver tirato i remi in barca. Non che ci si potesse aspettare molto dalla trasferta di Bologna, una delle squadre più in forma del campionato, ma a parte qualche guizzo la sensazione è quella di una squadra che oramai non ci crede più.

D’altronde fare almeno 20 punti in Serie A nelle ultime 8 giornate per salvarsi, quando si è stati capaci di farne solo 14 in 30 sembra un obiettivo poco realistico.

Il Sassuolo tra le squadre che stanno lottando è forse quella che da meno la sensazione di essere “viva”. Forse il fatto di non essere abituati a lottare per la salvezza, rispetto ai diretti concorrenti, è una motivazione.

I neroverdi si devono ad ogni modo svegliare da questo tepore e questa partita risulta fondamentale in ottica salvezza, visto che il calendario per gli emiliani non è proprio semplice da qui fino alla fine.

Le probabili formazioni di Salernitana-Sassuolo

Salernitana (3-4-1-2): Costil; Manolas, Boateng, Pirola; Pierozzi, Basic, Maggiore, Bradaric; Candreava, Tchaouna, Simy.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Ferrari, Erlic, Doig; Matheus Henrique, Racic; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Nella Salernitana non dovrebbero esserci particolari cambi rispetto all’ultima formazione con Antonio Candreva e Loum Tchaouna scelti per dare qualità al gioco.

Pochi dubbi nelle scelte di formazione per Davide Ballardini. Rimane il ballottaggio in difesa tra Martin Erlic e Ruan Tressoldi. In attacco conferma per Gregoire Defrel al posto dell’infortunato Domenico Berardi.

Dove vederla in TV

Salernitana-Sassuolo, sarà trasmessa in diretta DAZN venerdì 5 aprile 20.45.

Quote offerte dai bookmakers per Salernitana-Sassuolo

Il Sassuolo è favorito dalle quote per questa sfida, offerto vincente a quota 2.22 Betway e 2.20 AdmiralBet. Il pareggio è offerto a quota 3.45 Vincitù e 3.43 Netbet, la vittoria della Salernitana inserita in lavagna a quota 3.25 Sisal e 3.20 Betflag

Pronostico Salernitana-Sassuolo di Serie A

La Salernitana in questo 2024 non ha mai vinto, ottenendo solo 2 punti in 12 partite di campionato. All’andata finì 2-2, ma è un precedente che vale il giusto. La quota del Sassuolo ingolosisce ed è difficile da non prendere visto le premesse, sperando di evitare l’ultimo sussulto d’orgoglio dei campani.

Pronostico: Vittoria Sassuolo a quota 2.22 Betway e 2.20 AdmiralBet.

Pronostico Special di Salernitana-Sassuolo

Gregoire Defrel è l’uomo di esperienza della squadra, come ha dimostrato con il gol contro l’Udinese. Ci proverà di nuovo ad essere decisivo, un suo gol o assist a 2.85 su Sisal merita il tentativo.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-1 / 1-2 / 0-2