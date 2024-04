Arriva il derby di Roma in questo primo sabato di aprile. Per Daniele De Rossi primo sfida cittadina da allenatore della sua Roma, contro la Lazio nel nuovo corso affidato ad Igor Tudor. Pronostico Roma-Lazio di Serie A del 06/04/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Roma si appresta a vivere le settimane decisive della propria stagione. Derby, doppia sfida contro il Milan in Europa League e poi una serie di scontri diretti contro le altre squadre in lotta per un posto in Europa.

Con l’arrivo di Daniele De Rossi la squadra ha cambiato marcia, anche se nelle ultime 4 partite è arrivata solo una vittoria, quella di misura contro il Sassuolo.

Anche la Lazio ha un nuovo allenatore. Igor Tudor è uscito dalla doppia sfida contro la Juventus con due risultati altalenanti, infatti dopo la vittoria in campionato all’ultimo secondo è arrivata la sconfitta nella gara di andata di Coppa Italia per 2-0.

La sensazione che questo finale di stagione sarà un periodo transitorio per l’allenatore croato, con un paio di appuntamenti importanti ed uno è proprio questo derby.

Le probabili formazioni di Roma-Lazio

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Marusic, Guendouzi, Cataldi, Isaksen; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos.

Nella Roma, rispetto all’ultima di campionato, tornano a disposizione Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala. In difesa rimane aperto il ballottaggio tra Zeki Celik e Rick Karsdorp a destra. Affianco a Gianluca Mancini dovrebbe giocare Diego Llorente.

Nei biancocelesti da verificare le condizioni di Mattia Zaccagni, uscito nel primo tempo per infortunio in Coppa Italia contro la Juventus. Non dovesse farcela al suo posto Gustav Isaksen. In attacco leggermente favorito Valentin Castellanos su Ciro Immobile.

Dove vederla in TV

Roma-Lazio, sarà trasmessa in diretta DAZN sabato 6 aprile 18.00.

Quote offerte dai bookmakers per Roma-Lazio

Favoriti i giallorossi per la vittoria, offerta a quota 2.20 su Sisal e Betflag, il pareggio in questo derby è quotato a 3.20 AdmiralBet e Betway, la vittoria della Lazio giocata a quota 3.85 su Netbet e 3.80 Vincitù.

Pronostico Roma-Lazio di Serie A

Sarà una frase fatta, ma il derby spesso risulta inpronosticabile. Sulla carta ci arriva meglio la Roma, ma il fatto che la Lazio possa giocare più a mente libera potrebbe giovare. Ci aspettiamo una sfida diversa rispetto allo scialbo 0-0 della gara di andata.

Pronostico: Multigol 2-5 a quota 1.40 Betway e 1.37 AdmiralBet.

Previsioni Special di Roma-Lazio

Sicuramente le giocate sui cartellini sono da valutare in questo incontro. Se dobbiamo andare su un giocatore diciamo Mateo Guendouzi a 3.25 Sisal è uno papabile ed a quota accettabile.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 1-2