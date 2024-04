Il posticipo serale del sabato 6 aprile 2024, è la sfida tra Empoli e Torino. Incrocio tra obiettivi diversi, con i toscani alla ricerca di punti salvezza ed i granata a coltivare ancora il sogno Europa. Empoli-Torino di Serie A, pronostico e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Che non potesse essere la sfida proibitiva contro l’Inter, quella per invertire la rotta, si sapeva. Ma l’effetto Davide Nicola per l’Empoli sembra essersi affievolito visto le quattro sconfitte di seguito.

Quella contro il Torino si presenta come una sfida tosta, ma meno proibitiva rispetto alle ultime ed il bisogno di punti è evidente per non retrocedere in Serie B.

Il Torino ha vinto lo spareggio contro il Monza, tra chi può essere l’outsider per un posto in Europa. La concorrenza è folta e le possibilità di riuscirci non elevate.

Certo per i granata non vincere ad Empoli potrebbe già significare addio a qualsiasi velleità in merito. Striscia aperta nelle ultime 4 con 8 punti di cui le ultime due vittorie consecutive.

Le probabili formazioni di Empoli-Torino

Empoli (3-5-2): Caprile; Bereszysski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Niang.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Lovato; Bellanova, Ricci, Linetty, Rodriguez; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Davide Nicola si affiderà ai soliti. In attacco Mbaye Niang guiderà la squadra, a sinistra ballottaggio aperto tra Liberato Cacace e Giuseppe Pezzella.

Ivan Juric conferma Karol Linetty a centrocampo, visto le indisponibilità note. Torna dal 1′ Tony Sanabria, in gol su rigore nella sfida contro il Monza.

Dove vederla in TV

Empoli-Torino, sarà trasmessa in diretta DAZN e SKY sabato 6 aprile 20.45.

Quote offerte dai bookmakers per Empoli-Torino

Torino favorito per la vittoria, offert a quota 2.25 Betflag e AdmiralBet, il pareggio è offerto a quota 3.21 Vincitu e 3.11 Betway, la vittoria dell’Empoli a quota 3.52 Vincitu e 3.50 Sisal.

Pronostico Empoli-Torino di Serie A

Proviamo a dare fiducia ai toscani. La salvezza deve passare da un cambio di rotta al Castellani, dove la squadra ha il secondo record peggiore casalingo (solo la Salernitana ha fatto peggio). Il Torino gioca sciolto ed è temibilissimo, ma arrivati a questo punto la doppia chance per l’Empoli merita il tentativo.

Pronostico: 1X a quota 1.65 Vincitu e a quota 1.62 su AdmiralBet e Betway.

Pronostico Special di Empoli-Torino

Tutte le aste di fantacalcio invernali si sono scatenate per lui, dopo la tripletta rifilata al Monza a gennaio. Stiamo parlando di Szymon Zurkowski, che da allora non ha regalato più bonus a chi ha creduto in lui. Un suo gol o assist a quota 5 su Sisal, merita il chippino

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 1-0