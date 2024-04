L’Atalanta, dopo la sconfitta nella semifinale di andata in Coppa Italia, vola in Sardegna domenica 7 aprile 2024, per mantenere vive le speranze di Champions League. Pronostico Atalanta-Cagliari, quote scommesse e previsione gratis.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I sardi arrivano a questa sfida dal pareggio in rimonta in casa contro il Verona di Pasquetta. Per la squadra di Claudio Ranieri ora un trittico di partite “proibitive” che comincia proprio contro l’Atalanta. Inutile dire come la salvezza dei rossoblu passi dai risultati fatti tra le mura amiche, mai come quest’anno.

L’Atalanta ha perso la gara di andata di Coppa Italia a Firenze. Un 1-0 che poteva essere più ampio per la brutta prova dei nerazzurri, specie nel primo tempo, e grazie ad un super Marco Carnesecchi.

Sesto posto in campionato, a due punti di distanza dalla Roma e con una gara da recuperare, con il quinto posto che può valere la Champions League fa si che questa sfida sia importantissima per gli orobici.

Le probabili formazioni di Cagliari-Atalanta

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Deiola; Gaetano; Luvumbo, Lapadula.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Lookman, Koopmeiners; Scamacca.

Nel Cagliari i soliti assenti. Dovrebbe giocare dal 1′ Gianluca Gaetano, decisivo in questa sua avventura sarda finora.

Gian Piero Gasperini dovrebbe recuperare totalmente Davide Zappacosta, in pachina a Firenze in Coppa Italia, e Charles De Ketelaere. Entrambi partiranno dalla panchina.

Dove vederla in TV

Cagliari-Atalanta, sarà trasmessa in diretta DAZN domenica 7 aprile 18.00.

Quote offerte dai bookmakers per Cagliari-Atalanta

Favoriti i bergamaschi per la vittoria esterna offerta a quota 1.76 Vincitu, 1,72 Netbet. Il pareggio è giocato a quota 3.95 Netbet e 3.91 Vincitu, la vittoria del Cagliari a quota 4.75 Sisal e 4.67 Vincitu.

Pronostico per questa partita di Serie A

Ci aspettiamo una partita molto combattuta da ambo le parti. Il pareggio potrebbe andare bene al Cagliari, che però potrebbe approfittare degli spazi in contropiede con l’Atalanta che quando attacca lo fa con tanti uomini.

Pronostico: Over 2.5 a quota 1.73 Netbet e a quota 1.72 Sisal

Pronostico Special di Cagliari-Atalanta

Isak Hien sta crescendo di livello e di fiducia in questa parte di stagione. Ha la stazza per risultare pericoloso anche sui calci da fermo. Un suo tiro in porta a 5.00 Sisal merita un chippino.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-2 / 1-3 / 2-1