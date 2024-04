Al Bentegodi di Verona arriva il Genoa domenica 07/04/2024, ospite dell’Hellas, in piena lotta per la salvezza, come spesso accade nelle ultime stagioni. Pronostico Verona-Genoa di Serie A del 7 aprile 2024, scopri le quote offerte dai bookmaker e la nostra previsione special gratuita.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I veronesi, alla guida questa stagione di Marco Baroni, stanno provando a fare il solito “miracolo” per rimanere in Serie A nonostente le problematiche finanziarie che hanno portato il club a cedere spesso i pezzi migliori nelle ultime sessioni di mercato.

Il pareggio di Cagliari ha dato quel punticino che ha messo gli scaligeri a distanza di due punti dall’accoppiata al terzultimo posto Frosinone ed Empoli.

Il Genoa è l’unica squadra in Serie A senza reali obiettivi già a questo punto della stagione. Con 35 punti, i rossoblu sono distanti dalla zona calda sufficientemente e troppo lontani per sognare di lottare per un posto in Europa. Situazione che in certi frangenti della gara, pareggiata in casa con il Frosinone, si è vista.

Le probabili formazioni di Verona-Genoa

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Mitrovic, Folorunsho, Lazovic; Noslin.

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Ankeye.

Marco Baroni si trova per la prima volta in stagione, forse, con la possibilità di scegliere. Quasi tutti a disposizione, tranne i lungodegenti. Probabile panchina iniziale per Federico Bonazzoli in gol a Cagliari.

Problemi di formazione per Alberto Gilardino che dovrà fare a meno di Mateo Retegui e Ruslan Malinovskyi. In attacco dovrebbe esordire dal 1′ il 21 nigeriano David Ankeye, visto che Vitinha è recuperato ma precauzionalmente potrebbe partire dalla panchina.

Dove vederla in TV

Verona-Genoa, sarà trasmessa in diretta DAZN, domenica 7 aprile 18.00.

Quote offerte dai bookmakers per Verona-Genoa

Partita in sostanziale equilibrio tra queste squadre, con alcuni bookmakers che danno leggermente favoriti i padroni di casa bancati a quota 2.80 su Sisal e Netbet, altri gli ospiti offerti vincenti a quota 2.96 su Vincitu e a quota 2,90 su Netbet. Il pareggio è offerto a quota 3.00 su AdmiralBet e Sisal.

Pronostico per questa partita di Serie A

Diciamo che il Verona non è squadra propriamente propositiva e se sarà chiamata a fare la partita non è proprio nelle sue corde. Però ci sorprenderemmo se non dovesse portare almeno un punto in casa. Come detto, il Genoa ha realmente poche motivazioni e mancheranno due giocatori importanti, entrambi tra i pochi che vorranno mettersi in mostra in ottica Europeo in questo finale di stagione.

Pronostico: 1X a quota 1.42 AdmiralBet e Betway.

Pronostico Special di Verona-Genoa

Tijjani Noslin è diventato il riferimento offensivo dei gialloblu. Attaccante di movimento ha segnato un gol ed ha fatto un assist nelle ultime due. Se pensate che si potrà bissare Gol o Assist quota 3.25 Sisal. Da non sottovalutare la quota di un suo tiro in porta, che si trova sui vari bookmakers da 1.70 a 1.85.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 1-1 / 2-0