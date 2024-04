Grande sfida questa domenica sera alle ore 20.45 a Torino, tra Juventus e Fiorentina, entrambe vincenti nelle rispettive semifinali di andata di Coppa Italia. Juventus-Fiorentina di Serie A, pronostico, scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Juventus ha invertito la rotta in Coppa Italia, con la vittoria per 2-0 contro la Lazio. La squadra di Massimiliano Allegri deve guardarsi alle spalle perchè il Bologna corre, ed ora è a soli due punti di distacco per il terzo posto.

La Fiorentina si trasforma in Coppa e cerca il bis della passata stagione, dove arrivò ad essere finalista in Coppa Italia e Conference League. In campionato solo una vittoria nelle ultime 6, con sette punti di distacco dall’Atalanta sesta.

Le probabili formazioni di Juventus-Fiorentina

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

Bianconeri con la migliore formazione possibile, rispetto alla gara di campionato contro la Lazio torna dalla squalifica l’ex Dusan Vlahovic.

Stesso discorso per Vincenzo Italiano che ha tutti a disposizione. Ci saranno i soliti ballottaggi, a partire dalla difesa a destra, sui due di centrocampo e chi giocherà in attacco a sinistra.

Dove vederla in TV

Quote offerte dai bookmakers per Juventus-Fiorentina

Favorita per la vittoria la Juventus, giocata vincente a 1.89 Vincitu e 1.84 Netbet. Il pareggio è offerto a 3.50 Sisal e 3.45 Betflag, la vittoria della Fiorentina a 4.55 Netbet e 4.52 Vincitu.

Pronostico per Juventus-Fiorentina di Serie A

Non è mai una sfida banale quella tra i bianconeri e la viola, ma la Juventus non può permettersi ulteriori passi falsi. Crediamo possa tornare la vittoria.

Pronostico: Vittoria Juventus

Pronostico Special di Juventus-Fiorentina

Nonostante i fari saranno puntati su Dusan Vlahovic, noi pensiamo che possa essere decisivo l’altro grande ex dell’incontro. Federico Chiesa ha bisogno di un finale di stagione importante sia in ottica azzurra, che nella prossima stagione per sciogliere i dubbi se vestirà o meno ancora in bianconero. Un suo gol o assist a 2.35 Sisal merita il tentativo.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 2-1 / 3-1