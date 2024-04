Il posticipo conclusivo della trentunesima giornata di Serie A, è la sfida tra i padroni di casa dell’Udinese e la capolista Inter. Per i nerazzurri una vittoria avvicinerebbe ancor di più l’obiettivo scudetto. Pronostico Udinese-Inter, posticipo di Serie A del 08/04/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Udinese arriva dal pareggio in casa del Sassuolo nella sfida salvezza. I friuliani hanno tre punti di vantaggio su Empoli e Frosinone che sono al terzultimo posto e sono, in teoria, tra le squadre che lottano per salvarsi quelli con il migliore tasso tecnico.

Mancherà per questa sfida Lorenzo Lucca, miglior marcatore in campionato con 7 gol. Da sottolineare che le 4 vittorie in campionato sono stati tutti scalpi importanti: Lazio, Bologna, Juventus e Milan.

I nerazzurri hanno ripreso la corsa verso lo scudetto numero 20 della loro storia con la vittoria lunedì sera per 2-0 contro l’Empoli. Simone Inzaghi si ritrova con la squadra al completo nel momento decisivo della stagione, un rimorso in più per l’eliminazione avvenuta ai rigori in Champions League contro l’Atletico Madrid.

Le probabili formazioni di Udinese-Inter

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Pereyra, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin; Success.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Squalificato Lorenzo Lucca, sarà ballottaggio tra Isaac Success e Brenner su chi lo sostituirà. Possibile partenza in panchina per Lazar Samardzic, vicinissimo a diventare interista nella scorsa estate.

Nell’Inter infermeria completamente svuotata, con Stefan de Vrij unico indisponibile. Recuperato Marko Arnautovic per la panchina, sarà la formazione dei titolarissimi quella che scenderà in campo in Friuli.

Dove vederla in TV

Udinese-Inter, sarà trasmessa in diretta DAZN lunedì 8 aprile 20.45.

Quote offerte dai bookmakers per Udinese-Inter

Favoriti i nerazzurri per la vittoria, giocata a 1.50 Vincitu e 1.48 Netbet. La vittoria dell’Udinese è offerta a 6.60 AdmiralBet e Netbet, il pareggio a 4.51 Vincitu e 4.50 Netbet.

Pronostico Udinese-Inter di Serie A

L’unico “obiettivo” dei nerazzurri è quello di festeggiare lo scudetto nel derby contro il Milan. Per farlo devono vincere le sfide che ci sono prima. Non è una motivazione “profonda” ma basta questa per spingere la squadra più forte del campionato a vincere anche in una trasferta, delicata, come questa.

Pronostico: Vittoria Inter a quota 1.50 Vincitu e 1.48 Netbet.

Pronostico Special di Udinese-Inter

Occhio al cartellino di Lautaro Martinez, già quotato molto basso (2.25 Sisal). E’ diffidato, salterebbe Inter-Cagliari, per poi essere presente al derby.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-2 / 0-3 / 1-3