Quote e risultati Serie A 31a giornata. Dopo l’ultimo turno del campionato di calcio italiano la Roma si avvicina alla zona Champions League e Daniele De Rossi convince per la conferma sulla panchina dei giallorossi. Intanto l’Inter si avvicina al 20° scudetto, ma vediamo anche le zone basse della classifica con la corsa per la salvezza, e tutti gli aggiornamenti delle quote antepost. Prossimo turno col derby della Mole a Torino.

Quote e risultati Serie A 31a giornata: Risultati ultimi turno

L’Inter supera 2-1 l’Udinese nel posticipo della 31° giornata di Serie A, rispedisce il Milan a -14 e fa un altro decisivo passo verso la conquista del suo ventesimo scudetto.

Il giorno prima, la domenica si era aperta con il pari a reti bianche nel lunch match tra Frosinone e Bologna: i rossoblù scivolano a -4 dalla Juventus. Nel pomeriggio vittoria in rimonta del Napoli a Monza: gli azzurri vanno sotto nel primo tempo colpiti dalla rete di Djuric, ma si svegliano nella ripresa realizzando quattro reti proprio sotto lo spicchio dei tifosi partenopei. L’Atalanta cade 2-1 a Cagliari e si allontana dal quinto posto occupato dalla Roma. Altro successo in rimonta al Bentegodi di Verona: i padroni di casa passano in vantaggio con Bonazzoli, ma poi vengono ripresi e superati dal Genoa. Nel big match serale dell’Allianz Stadium, la Juve torna alla vittoria superando di misura la Fiorentina grazie alla rete di Gatti.

Il turno si era aperto con l’anticipo del venerdì finito 2-2 tra Salernitana e Sassuolo. Al sabato tutto facile per il Milan che batte 3-0 il Lecce e centra la quinta vittoria consecutiva. Il derby di Roma è dei giallorossi: decide un colpo di testa di Mancini su corner battuto da Dybala. Il sabato di Serie A si chiude con il successo dell’Empoli contro il Torino: la rete del 3-2 toscano è firmata da Niang al 94.

Quote e risultati Serie A 31a giornata: De Rossi e la Roma convincono i book

Primo derby da allenatore in carriera e subito una vittoria. Continua la marcia di Daniele De Rossi e della sua Roma, arrivata ora a -3 dal quarto posto in classifica occupato dal Bologna. Un rendimento quello dell’ex capitano giallorosso, che rende sempre più scontata una conferma per la prossima stagione, eventualità molto remota all’inizio della sua avventura per gli esperti Snai, che vedevano a 3,50 un addio a fine campionato. Ora invece, non c’è praticamente storia, con la conferma di De Rossi come allenatore della Roma (al prossimo 1° settembre) crollata @1,10 volte la posta, inevitabile dopo il raggiungimento dei quarti in Europa League, ancora da disputare, e i 26 punti ottenuti in 11 partite di campionato.

Proprio il successo contro la Lazio permette ai giallorossi, offerti tra le prime quattro @2,50 su Lottomatica, di accorciare sul Bologna, sempre favorito per la qualificazione in Champions @1,75 volte la posta. Più lontana invece l’Atalanta, sconfitta nel finale a Cagliari, offerta @5, mentre il ritorno alla vittoria della Juventus (dopo oltre un mese) in campionato, non lascia dubbi in quota, con il ritorno in Champions di Danilo e compagni dato @1,05.

Quote e risultati Serie A 31a giornata: quote salvezza

Data già per spacciata la Salernitana ultima in classifica a 15 punti, a -10 dal Sassulo che rimane al penultimo posto, e che in questo turno ha pareggiato proprio. Salerno, facendosi recuperare da avanti 2-0. La cura Ballardini non sembra funzionare del tutto, e i neroverdi @2 sono tra le principali candidate alla retrocessione, assieme al Frosinone che troviamo un punto avanti al Sassuolo, ma dietro nelle quote per la retrocessione @1.75.

Ancora a rischio il Verona @2.75 che arriva dalla sconfitta interna contro il Genoa, mentre respira l’Empoli che dopo il colpaccio col Torino, sale a 28 punti e vede salire anche la quota retrocessione @3.25. Chiudono questa lavagna Udinese e Lecce, più tranquille @4.50 di quota, e il Cagliari @6.

Statistiche e Betting Trends

Nell’ultimo turno di campionato abbiamo rivisto tante reti, con 7 Over 2.5 su 10 partite (6 Gol SI). Abbiamo inoltre visto 4 vittorie per le squadre di casa e 3 in trasferta, con 3 pareggi a completare il quadro. Proprio le X continuano ad essere poche in Serie A, sotto al 27%, come vediamo dagli ultimi aggiornamenti statistici sul campionato di calcio italiano.

Prossimo Turno: derby della mole a Torino

Vediamo le prime quote e come stanno puntando gli scommettitori di PW365 sul prossimo turno di campionato, la 32° giornata di Serie A che si aprirà con l’anticipo del venerdì, Lazio-Salernitana. Altre 3 partite al sabato, compreso il derby della Mole nel pomeriggio con Torino-Juventus. Le quote danno i bianconeri favoriti @2.20 di quota e appoggiati dal 43% dei primi scommettitori mentre il Torino si gioca @3.60 (31%).

Alla domenica altre 4 partite al via col lunch match Napoli-Frosinone, dove i partenopei sono nettamente favoriti in quota @1.34 e appoggiati dal 70% degli scommettitori, contro il solo 12% che punta nella sorpresa del Frosinone che viene pagata @8.10 volte la posta. Udinese-Roma è partita importante per la corsa Champions, con i giallorossi quotati @2.10, non male visto il momento di forma dei ragazzi di De Rossi che infatti vengono appoggiati dal 45% delle prime puntate. In serata Inter-Cagliari con una quota micro @1.17 per un altra vittoria dei nerazzurri che raccolgono l’81% delle puntate mentre sono un 8% sta credendo nella vittoria dei sardi a San Siro, un opzione che si gioca @13.00.

Il turno sarà chiuso da un doppio posticipo al lunedì. Alle 18:30 aprono Fiorentina-Genoa, con i viola favoriti @1.85 (51% di puntate) mentre alle ore 20:45 abbiamo Atalanta-Verona. La Dea si gioca @1.40 per la vittoria, e raccoglie il 67% delle preferenze, contro il 12% per l’Hellas che si gioca @7.65.

