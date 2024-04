La trentaduesima giornata di Serie A comincia venerdì 12 aprile 2024, alle ore 20.45, all’Olimpico di Roma, dove si affrontano i biancocelesti della Lazio e il fanalino di coda, la Salernitana. Pronostico Lazio-Salernitana di Serie A del 12/04/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di Igor Tudor arriva dalla sconfitta nel derby. Dopo l’esordio vincente contro la Juventus, sono arrivate due sconfitte. L’obiettivo stagionale dei biancocelesti è quello di provare a ribaltare la situazione in Coppa Italia, dopo la sconfitta per 2-0 nella gara di andata di Torino contro i bianconeri.

La Salernitana è tornata a fare punti nell’ultima di campionato, inguaiando notevolmente il Sassuolo. Una prova di orgoglio per i granata, che non sono ancora retrocessi matematicamente, ma in pratica lo sono.

Le probabili formazioni di Lazio-Salernitana

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Felipe Anderson; Luis Alberto, Isaksen; Castellanos

Salernitana (4-4-1-1): Costil; Pierozzi, Pirola, Manolas, Pellegrino; Candreva, Maggiore, Coulibaly, Bradaric; Tchaouna; Weissman

Nella Lazio dovrebbero mancare Ciro Immobile e Mattia Zaccagni. In attacco ballottagio tra Daichi Kamada e Gustaf Isaksen.

Nella Salernitana a guidare la squadra ci sarà l’ex Antonio Candreva, per provare ad onorare la categoria nelle ultime partite.

Dove vederla in TV

Lazio-Salernitana, sarà trasmessa in diretta DAZN venerdì 12 aprile 20.45.

Quote offerte dai bookmakers per Lazio-Salernitana

Strafavorita per la vittoria la Lazio, bancata vincente a 1.32 Vincitu e 1.31 Betway. Il pareggio è quotato a 5.40 Netbet e 5.47 Vincitu, la vittoria della Salernitana paga 11 volte la posta giocata.

Pronostico Lazio-Salernitana di Serie A

Quota troppo bassa per la vittoria della Lazio. Partita che equivale a poco più di un’amichevole, con la Lazio che grazie ad i 3 punti potrebbe ancora sperare in una posizione per le prossime competizioni europee.

Pronostico: Over 2.5 a quota 1.70

Pronostico Special per Lazio-Salernitana

Nella sua gara da ex potrebbe regalare qualche bonus fantacalcistico. Antonio Candreva Gol o Assist a 3.90 Sisal merita il tentativo.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 3-1 / 2-1 / 3-0

