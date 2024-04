Al Via del Mare di Lecce, sabato 13 aprile 2024, alle ore 15 andrà in scena lo scontro salvezza tra i padroni di casa e l’Empoli di Davide Nicola, vincitore negli ultimi secondi contro il Torino nell’ultimo turno. Pronostici Serie A: Empoli-Lecce di sabato 13 aprile 2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Per il Lecce la trasferta milanese non è stata proficua. Perso abbastanza nettamente contro il Milan, con espulsione di Nikola Krstovic nel primo tempo e polemiche sul terzo gol del Milan arrivato con Pontus Almqvist a terra in area rossonera per un contrasto di gioco ed un colpo alla testa subito. La classifica dice 29 con 3 punti di vantaggio sul Frosinone terzultimo.

La vittoria contro il Torino ha portato l’Empoli a 28 punti in classifica in Serie A, una vera e propria boccata d’ossigeno per la squadra toscana. Una vittoria in questo scontro diretto sarebbe importantissima per mantenere la categoria.

Le probabili formazioni di Lecce-Empoli

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Blin, Ramadani, Dorgu, Piccoli, Banda.

Empoli (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Maleh, Pezzella; Niang, Cambiaghi.

Nei salentini mancherà Nikola Krstovic per squalifica. Al suo posto Roberto Piccoli. Luca Gotti potrebbe tornare al 4-3-3 dopo aver cambiato sempre modulo nelle prime 3 partite alla guida dei giallorossi.

Per Davide Nicola tutti a disposizione. Dubbio in attacco su chi partirà titolare tra Alberto Cerri e Mbaye Niang, con Matteo Cancellieri pronto ad entrare a gara in corso.

Dove vederla in TV

Lecce-Empoli, sarà trasmessa in diretta DAZN sabato 13 aprile 15.00.

Quote offerte dai bookmakers per Lecce-Empoli

Favorito il Lecce per la vittoria, bancata a quota 2.28 Vincitu e 2.17 Netbet, il pareggio è offerto a quota 3.20, la vittoria dell’Empoli giocata a quota 3.90 Vincitu e 3.70 Netbet.

Pronostico per Lecce-Empoli di Serie A

Il Lecce ha vinto solo 6 gare in campionato, due contro la Salernitana, ed in casa contro Frosinone e Genoa se vogliamo parlare di dirette concorrenti. Il calendario prevede altri scontri diretti in casa. Sicuramente in uno di questi servirà la vittoria per la salvezza. Ci potrebbe pure scappare il pareggio, come all’andata, che porterebbe ad entrambe le squadre un punto in classifica ed il problema più avanti.

Pronostico: Multigol 2-5 a quota 1.44 Betwaye a quota 1.42 Sisal.

Previsione Gratuita per Lecce-Empoli

E’ una partita che può essere aperta a tante soluzioni. Vero che il Lecce segna poco, ma nelle ultime gare ha dimostrato di saper creare diverse occasioni. Puntiamo alla X 3.20 Sisal e 3.15 Netbet come special e per chi crede che ci saranno gol si può provare la combo X+Goal a quota più alta.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-2 / 2-1

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.