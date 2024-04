Pronostico Torino-Juventus, derby della Mole del 13/04/2024

Arriva il derby della Mole in questa giornata di campionato, in programma sabato 13 aprile 2024, alle ore 18. I granata, dopo la sconfitta di Empoli, si ritrovano con l’ultima occasione di partecipare alla lotta per un posto in Europa.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Ultima chiamata per il Torino, per provare a lottare per un posto in Europa. E questo verrà deciso dal derby, che diventa l’obiettivo stagionale, visto che la vittoria manca addirittura dal 2015.

Per la Juventus la vittoria contro la Fiorentina ha solidificato il terzo posto in classifica in Serie A, visto il pareggio del Bologna in casa del Frosinone. Una vittoria nel derby sicuramente rilancerebbe le quotazioni di Massimiliano Allegri, al momento sempre più lontano da essere ancora l’allenatore per la prossima stagione.

Le probabili formazioni di Torino-Juventus

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Formazione tipo per Ivan Juric che non potrà contare sui lungodegenti. Stesso discorso per i bianconeri, con Kenan Yildiz in panchina all’inizio.

Dove vederla in TV

Torino-Juventus, sarà trasmessa in diretta DAZN sabato 13 aprile 18.00.

Quote offerte dai bookmakers per Torino-Juventus

Favorita la Juventus per la vittoria offerta a 2.24 Vincitu e a quota 2.23 Netbet. Il pareggio è offerto a 3.11 Vincitu e 3.05 Betflag, vittoria Torino offerta a quota 3.70.

Pronostico per questa partita di Serie A

Difficile sbilanciarsi sul risultato di questo incontro. Ci sembra un filo alta la quota dell’Over 1.5. E’ vero che la Juventus ha subito solo un gol nelle ultime 4, allo stesso tempo il Torino è andato sempre a segno nelle ultime 4. Ci possono essere due gol in questo derby.

Pronostico: Over 1.5 a quota 1.50.

Pronostico Special per Torino-Juventus

Nikola Vlasic, insieme a Duvan Zapata, si è dimostrato il giocatore più in forma per i granata. Un suo tiro in porta a quota 2, su Sisal, merita di essere menzionato.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 1-2

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.