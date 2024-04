Il match di pranzo di questa giornata si giocherà domenica 14 aprile 2024 a Napoli, dove arriverà il Frosinone, alla ricerca di punti fondamentali per la salvezza. Pronostici Serie A: Napoli-Frosinone del 14/04/2024, scopri le quote offerte dai bookmaker e la nostra previsione special gratuita.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

In casa partenopea si parla oramai di futuro, con il presidente Aurelio De Laurentiis che sembra abbia già iniziato un pressing importante per convincere Antonio Conte. Per questo finale di stagione ci sarà Francesco Calzona che proverà a far onorare il campionato agli ex campioni in carica, come dimostrato nell’ultima vittoria di Monza per 4-2.

Il Frosinone è al terzultimo posto in classifica in Serie A. I due pareggi con Genoa e Bologna hanno dato linfa alla squadra laziale, ma serve qualche vittoria per provare a salvarsi ed i 3 punti oramai mancano da parecchio tempo (3-1 al Cagliari il 21 gennaio).

Le probabili formazioni di Napoli-Frosinone

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia.

Frosinone (3-4-2-1): Turati; Okoli, Romagnoli, Bonifazi; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Reinier; Cheddira.

Indisponibile Mathias Olivera al suo posto ci sarà Mario Rui. Dubbio Matteo Politano, non dovesse farcela al suo posto Giacomo Raspadori dal primo minuto.

Eusebio Di Francesco può schierare la migliore formazione possibile, molto simile a quella delle ultime uscite con Kaio Jorge recuperato che partirà dalla panchina.

Dove vederla in TV

Napoli-Frosinone, sarà trasmessa in diretta DAZN e SKY domenica 14 aprile 12.30.

Quote offerte dai bookmakers per Napoli-Frosinone

Favorito nettamente il Napoli per la vittoria, offerta a quota 1.36 su Vincitu e a quota 1.35 su Betflag. La vittoria del Frosinone è pagata 9 volte la posta giocata, il pareggio offerto a quota 5.49 su Vincitu e a quota 5.40 su AdmiralBet.

Pronostici Serie A: Napoli-Frosinone del 14/04/2024

Pronosticare il Napoli in questo periodo non è un lavoro tanto semplice. Una prova convincente nel proprio stadio manca dal 3 marzo, vittoria nei minuti finali sulla Juventus. In generale, il pubblico azzurro, quest’anno al Diego Armando Maradona ha avuto più delusioni. Per questo puntiamo su almeno due gol della squadra di casa.

Pronostico: Multigol casa 2-4 a quota 1.52 su Sisal e a quota 1.51 su Betway

Previsione Special Gratuita per Napoli-Frosinone

Zambo Anguissa nelle ultime prestazioni si è dimostato molto propositivo in fase offensiva. Un suo tiro in porta a quota 2.00 su Sisal può essere valido.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 3-0 / 2-1

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.