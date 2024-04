Domenica sera 14 aprile 2024, la capolista Inter, ospita il Cagliari per provare a fare un altro passo verso il ventesimo scudetto, magari proprio il giorno del derby. Pronostico Inter-Cagliari, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Come risaputo l’unico obiettivo dei nerazzurri in questa stagione di Serie A è quello di avere la chance di poter vincere lo scudetto nel derby in casa del Milan. La vittoria negli ultimi minuti di Udine è servita proprio a mantenere viva questa possibilità.

Ha ben altri obiettivi il Cagliari di Claudio Ranieri. Anche per i sardi, nell’ultima di campionato, è arrivata una vittoria importantissima nei minuti finali in casa contro l’Atalanta.

Risultato che ha portato la squadra a 4 punti di vantaggio sul Frosinone terzultimo e visto il calendario non proprio semplicissimo sono stati 3 punti fondamentali.

Le probabili formazioni di Inter-Cagliari

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Arnautovic.

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Jankto, Makoumbou, Sulemana; Gaetano; Luvumbo, Lapadula.

Due assenti sicuri per squalifica per Simone Inzaghi, si tratta di Benjamin Pavard e Lautaro Martinez. Al loro posto due ballottaggi con Yann Aurel Bisseck e Marko Arnautovic leggermente favoriti su Matteo Darmian e Alexis Sanchez.

Per i Cagliari pochi dubbi di formazione, non potendo avere a disposizione i vari lungodegenti. Sarà Gianluca Lapadura a guidare l’attacco, con sulla trequarti Gianluca Gaetano favorito dal 1′ sul match winner contro l’Atalanta Nicolas Viola.

Dove vederla in TV

Inter-Cagliari, sarà trasmessa in diretta DAZN domenica 14 aprile 12.30.

Quote offerte dai bookmakers per Inter-Cagliari

Inter strafavorita per la vittoria finale offerta in lavagna a quota 1.20 su Vincitu e a quota 1.19 su Betway. Il pareggio è pagato 8 volte la posta giocata, mentre la vittoria del Cagliari si gioca a quota 15.

Pronostico Inter-Cagliari di Serie A

Vi diamo due pronostici, uno “safe” e l’altro meno. Il primo è il classico multigol 2-4 casa, con l’Inter in questo campionato contro squadre della parte sinistra della classifica quasi un “must”. Il secondo è il gol ospite, il Cagliari ha segnato 8 volte negli ultimi 10 incontri.

Pronostico: Multigol Casa 2-4 a quota 1.48 su Sisal e a quota 1.46 su Betway.

Previsione Special Gratuita per Inter-Cagliari

Nicolò Barella non segna da un bel po’ ed è il grande ex della partita. Un suo gol o del suo sostituto a quota media 5.00 merita il chippino.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 3-1 / 3-2

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.