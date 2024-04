La prima sfida del lunedì di serie A è in programma alle ore 18.30, ed è quella di Firenze, dove la squadra di casa, la Fiorentina ospita il Genoa. Sfida da ex per Alberto Gilardino, che ha giocato quattro stagioni in maglia viola. Pronostico Fiorentina-Genoa di Serie A del 15/04/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Fiorentina arriva dal sofferto pareggio nella gara di andata contro il Viktoria Plzen. Per la squadra di Vincenzo Italiano il campionato è diventato il terzo obiettivo, visto che è dentro anche in Coppa Italia ed ha vinto la gara di andata di semifinale contro l’Atalanta.

Il Genoa è una di quelle squadre che si può dire abbia già finito la stagione. In questa fase prevarranno le motivazioni personali, a partire da Mateo Retegui che vorrà rispondere a Gianluca Scamacca in ottica Europeo, per essere il numero 9 degli azzurri.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Genoa

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi, Maxime Lopez, Duncan, Ikoné, Beltran, Kouame, Nzola.

Genoa (3-5-2): Martinez, De Winter, Bani, Vasquez, Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Haps, Gudmundsson, Retegui.

Probabile ampio turnover in vista della partita di Conference League in casa viola. Nel Genoa dovrebbe rientrare dal 1′ Mateo Retegui, con Ruslan Malinovskiy sempre indisponibile.

Dove vederla in TV

Fiorentina-Genoa, sarà trasmessa in diretta DAZN lunedì 15 aprile 18.30.

Quote offerte dai bookmakers per Fiorentina-Genoa

Favorita per la vittoria la Fiorentina, bancata a 1.96 Vincitu e 1.91 Betway. Il pareggio è offerto a quota 3.50, la vittoria del Genoa pagata a quota 4.25 Sisal e 4.20 Netbet.

Pronostico Fiorentina-Genoa di Serie A

Partita che ha tutte le premesse quasi di un’amichevole. Per questo puntiamo sull’esito goal, ci aspettiamo diverse reti al Franchi.

Pronostico: Goal SI

Previsione Special Gratuita per Fiorentina-Genoa

Ci aspettiamo un Mateo Retegui carico in questo finale di stagione. La Fiorentina in questa sfida potrebbe concedere, due sue tiri in porta a 3.40 Sisal è invitante.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 2-2 / 1-2

