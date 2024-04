L’Atalanta per tenersi attaccata al trenino Champions League, con un occhio alla gara di ritorno contro il Liverpool. Il Verona alla ricerca dell’ennesima miracolosa salvezza. Pronostico Atalanta-Verona, quote scommesse e previsione gratuita per questa partiota di calcio in Serie A in programma oggi 15 aprile 2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Nei nerazzurri è ancora fresco il ricordo della serata magica di Anfield Road. A Gian Piero Gasperini il compito di tenere la sua squadra con i piedi per terra e gli occhi su gli obiettivi. Uno è sicuramente il quinto posto, che significa Champions League in questa stagione. Per farlo bisogna vincere, in una lotta che si preannuncia a tre con Bologna e Roma.

Il Verona arriva dalla brutta sconfitta contro il Genoa in casa di domenica scorsa. Gara che gli scaligeri non avrebbero dovuto assolutamente perdere, contro una squadra senza più niente da chiedere al campionato. Fare punti è fondamentale, visto che, quasi tutte le altre concorrenti alla salvezza, lo hanno fatto.

Le probabili formazioni di Atalanta-Verona

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca.

Verona (4-2-3-1): Montipò; Cabal, Dawidowicz, Magnani, Tchatchaoua; Duda, Dani Silva; Noslin, Folorunsho, Suslov; Bonazzoli.

Vero e proprio rebus l’undici titolare della Dea. In ottica Liverpool ci saranno sicuramente tanti cambi, rispetto alla formazione di Giovedì. L’unica certezza è il ritorno in porta di Marco Carnesecchi.

Marco Baroni torna ad avere a disposizione Michael Folorunsho, fermato nell’ultima da un attacco febbrile. Il favorito a sostituire Serdar a centrocampo è Dani Silva. In attacco probabile conferma per Federico Bonazzoli, autore dei due gol nelle ultime due gare degli scaligeri.

Dove vederla in TV

Atalanta-Verona, sarà trasmessa in diretta DAZN lunedì 15 aprile 20.45.

Quote offerte dai bookmakers per Atalanta-Verona

Nettamente favoriti i bergamaschi per questa sfida, offerti vincenti a quota 1,48 su Vincitu e quota 1.47 su Betway. Il pareggio è offerto a quota 4.70, la vittoria del Verona pagata a quota 7.00 su Sisal e a quota 7.05 su Netbet.

Pronostico per questa partita di Serie A

Ci aspettiamo l’onda lunga della squadra di casa, che può fare due gol senza fare una goleada contro il Verona. Ci piace di più questa quota che la vittoria secca

Pronostico: Multigol Casa 2-4

Pronostico Special per Atalanta-Verona

Ademola Lookman è stato tutto il tempo in panchina a Liverpool. Gian Piero Gasperini difficilmente rinuncia al nigeriano e sicuramente sarà titolare in questa sfida. Puntiamo su un suo gol a quota 2.50 su diversi book con l’opzione Duo/Plus (vale anche il sostituto).

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 3-1 / 3-0

