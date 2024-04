Quote e risultati Serie A 32a giornata. Nell’ultimo turno l’Inter si è fatto recuperare dal Cagliari, ma potrebbe vincere derby, scudetto e seconda stella proprio nel prossimo turno, con lo speciale derby col Milan che farà di tutto per evitare questa ipotesi. Intanto il Sassuolo è sempre più inguaiato per la retrocessione, respira il Lecce.

Quote e risultati Serie A: derby che può valere lo scudetto per l’Inter

Solo tre punti dividono l’Inter dalla conquista matematica dello scudetto, il ventesimo della sua storia, che quindi varrebbe anche la seconda stella sulla maglia nerazzurra. L’ufficialità del titolo potrebbe arrivare già lunedì prossimo nel derby contro il Milan, secondo della classe a -14 dai nerazzurri e sempre battuto negli ultimi cinque scontri diretti.

La vittoria degli uomini di Inzaghi contro quelli di Pioli è offerta tra il @2,15 su Sisal e il @2,20 di Betway, quote equilibrate ma favorevoli alla chiusura dei conti già nella prossima giornata.

Inter avanti a tutti anche per il titolo nella prossima stagione: il bis nerazzurro è offerto @1,60 su Snai, in vantaggio sulla Juventus, a secco dal 2020, fissata @3,50 e ancora sul Milan, terzo in lavagna @5,50 volte la posta.

Quote e risultati Serie A: incubo retrocessione per il Sassuolo

L’ultimo turno di Serie A ha visto solo il Lecce vincere, tra le squadre che occupano le ultime posizioni: il successo all’ultimo respiro con l’Empoli permette ai salentini di blindare la salvezza, con la quota retrocessione che, per i betting analyst di Lottomatica sale @8.

Crolla invece la quota del Sassuolo, che contro il Milan spreca il doppio vantaggio e vede ora il ritorno in Serie B @1,90, contro il 2,10 di sette giorni fa. Oltre ai neroverdi, rischiano lo stesso Empoli e il Frosinone, la cui retrocessione paga rispettivamente @2,20 e @2,25.

Il pareggio in rimonta contro l’Atalanta, invece, fa respirare il Verona, che ora vede il ritorno nella serie cadetta a quota @3, contro il 2,50 della scorsa settimana. Si allontana la retrocessione anche per Cagliari e Udinese, che valgono ora @6 e @8,50 volte la posta.

Quote e risultati Serie A: betting trend e statistiche

L’ultimo turno di campionato è stato pazzesco con 0 vittorie in trasferta, 2 sole vittorie per le squadre di casa e la bellezza di 8 pareggi! Di queste 10 partite gli Over-Under si dividono la posta al 50% mentre in ben 7 partite entrambe le squadre sono andate a segno per Gol SI.

Ecco tutte le statistiche stagionali più interessanti sui risultati e a seguire anche gli interessanti studi sui Corner e sui Cartellini (Ammonizioni ed Espulsioni).

Prossimo turno: derby di Milano speciale con vista scudetto

La 34° giornata di Seriea A avrà ovviamente i riflettori puntati su San Siro perchè, come abbiamo già detto, andrà in scena un derby Milan-Inter che può valere lo scudetto nel secondo dei due posticipi un lunedì davvero interessante visto che prima ci sarà lo scontro diretto per un piazzamento Champions tra Roma-Bologna. Nel derby le quote favoriscono l’Inter che raccoglie anche il 44% delle preferenze dei primi scommettitori di Planetwin 365, contro il 28% sui rossoneri. Nella sfida dell’Olimpico il fattore campo, e la cura De Rossi, spinge i giallorossi favoriti @2.20 contro i felsinei (al momento 43% di puntate sulla Roma e 28% sul Bologna).

Facciamo un passo indietro perché il prossimo turno che inizierà già venerdì 19 aprile con un doppio anticipo, Genoa-Lazio e Cagliari-Juventus, con i bianconeri quotati @1.72 per la vittoria in Sardegna, ipotesi al momento appoggiata dal 55% degli scommettitori contro il 19% che punta sui padroni di casa. Sabato altre due partite, Empoli-Napoli e Verona-Udinese.

Il resto dei match (4) si giocano domenica, con un lunch match che può valere buona fetta di salvezza al Mapei Stadium con Sassuolo-Lecce. Quote dalla parte dei neroverdi @2.35 e 40% delle prime giocate, ma c’è ottimismo anche sul Lecce che raccoglie il 31% delle preferenze in quota @3.01. Da non scartare il pareggio (che farebbe comodo ai salentini) in quota @3.30 e col 29% delle preferenze. Le altre partite sono Torino-Frosinone e Salernitana-Fiorentina al pomeriggio, più Monza-Atalanta alla sera.

