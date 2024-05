Trasferta in Salento sabato 18 maggio 2024, per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, dopo la delusione della sconfitta nella finale di Coppa Italia a Roma contro la Juventus. Pronostico Lecce-Atalanta, quote scommesse e previsioni gratis.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Lecce è praticamente salvo e lo ha in parte dimostrato nell’ultima gara contro l’Udinese dove, dopo un inizio pimpante, i giallorossi hanno lasciato spazio agli avversari che avevano più motivazioni.

L’Atalanta è in piena lotta per un posto in Champions League ed è la favorita per il quinto posto, dopo la vittoria nello scontro diretto contro la Roma ed il fatto che i bergamaschi hanno una partita da recuperare.

Le probabili formazioni di Lecce-Atalanta

Lecce (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Krstovic, Piccoli.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Miranchuk, Scamacca, De Ketelaere.

Dubbio Wladimiro Falcone in porta per i salentini. Per il resto la solita formazione delle ultime giornate, con Roberto Piccoli (ex di turno) che riprenderà il posto in attacco dopo la giornata di squalifica.

Nell’Atalanta ci saranno sicuramente cambiamenti rispetto alla finale di Coppa Italia. Potrebbero partire inizialmente in panchina Ademola Lookman e Teun Koopmeiners, che hanno giocato tutta la gara mercoledì.

Dove vederla in TV

Lecce-Atalanta, sarà trasmessa in diretta SKY e DAZN sabato 18 maggio 18.00.

Quote Scommesse per Lecce-Atalanta

Pronostico per Lecce-Atalanta di Serie A

Tra le due tifoserie non scorre buon sangue, quindi per l’ultima partita al Via del Mare il Lecce proverà a vendere cara la pelle. Bisogna anche vedere come reagirà l’Atalanta, dopo la batosta in Coppa Italia. Per questo, invece che sull’esito, puntiamo sul numero di gol e ci aspettiamo una partita con almeno 3 gol.

Pronostico: Over 2.5 a quota 1.86 su Marathonbet e a quota 1.85 su Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-2 / 2-1 / 2-3