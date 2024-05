Ultimissima spiaggia per il Sassuolo, senza una vittoria in questo scontro diretto con il Cagliari i neroverdi abbandoneranno la Serie A dopo 11 stagioni consecutive nella massima serie. Il pronostico per Sassuolo-Cagliari di Serie A, risultato esatto e le quote scommesse. Pronostici Serie A: Sassuolo-Cagliari del 19/05/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Gara da “All in” per il Sassuolo, questa di domenica in casa contro il Cagliari. Non dovesse arrivare la vittoria si materializzerà il baratro della Serie B, tra l’altro con la particolarità di essere l’unica squadra ad aver battuto l’Inter, vincitrice del campionato, sia all’andata che al ritorno.

Il Cagliari non è tranquillo, con quattro punti di vantaggio sui rivali di giornata. La netta sconfitta di San Siro contro il Milan ha mostrato una squadra che sembra sia arrivata con il fiato corto per questo finale. E’ inutile dire quanto sia importante andare a punti per i sardi in questa sfida.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Cagliari

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Erlic, Ferrari, Kumbulla; Toljan, Henrique, Lipani, Thorstvedt, Doig; Laurienté, Pinamonti.

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Deiola; Gaetano; Lapadula, Luvumbo.

Solito 3-5-2 per Davide Ballardini di queste ultime giornate. A centrocampo potrebbe essere favorita la freschezza di Luca Lipani rispetto all’esperienza di Pedro Obiang.

Nel Cagliari formazione tipo di questo periodo per Claudio Ranieri, con Eldor Shomurodov prima pedina per cambiare qualcosa in attacco in panchina.

Dove vederla in TV

Sassuolo-Cagliari, sarà trasmessa in diretta SKY e DAZN domenica 19 maggio 12.30.

Quote Scommesse per Sassuolo-Cagliari

Pronostico per Sassuolo-Cagliari di Serie A

Partita decisiva per le sorti di entrambe le squadre. Il Sassuolo ha dimostrato di non riuscire a chiudere le partite, tranne contro l’Inter che però obiettivamente si è presentata a Reggio Emilia sottotono dopo la festa scudetto. Puntiamo sul classico risultato per il quale si dice “non serve a nessuno”, quindi il pareggio.

Pronostico: X a quota 3.36 su Marathonbet e a quota 3.31 su Vincitu

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-2 / 0-0