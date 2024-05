L’anticipo della trentasettesima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, è in programma allo stadio Franchi di Firenze, tra i padroni di casa della Fiorentina e la formazione ospite del Napoli. Fiorentina-Napoli, pronostico, scommesse e risultato finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Fiorentina arriva a questa gara di Serie A, con 53 punti in classifica e in corsa per un posto nella prossiama edizione di Europa Conference League. La squadra viola è reduce dalla vittoria interna subita per 2 a 1 contro il Monza.

Il Napoli arriva in Toscana, nono in classifica con 51 punti e in lotta proprio contro la Fiorentina per un posto in Conference League la prossima stagione. La squadra allenata da Mister Francesco Calzona, viene dalla brutta sconfitta casalinga per 2 a 0, subita contro il Bologna.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Maxime Lopez, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Nzola

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone/Raspadori, Kvaratskhelia

Dove vederla in TV

Fiorentina-Napoli, sarà trasmessa in diretta su DAZN, venerdì 17 maggio dalle ore 20.45

Quote Scommesse per Fiorentina-Napoli

Pronostico Fiorentina-Napoli di Serie A

Partita molto importante per assegnare un posto nella prossima edizione di Conference League. Ci attendiamo quindi una partita giocata a visto aperto e ricca di reti segnate. Pronostico Over 2.5 a quota 1.72 su Admiralbet e a quota 1.75 su Marathonbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 2-0 / 3-1

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.