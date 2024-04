La giornata numero 33 della massima serie nostrana comincia venerdì 19 aprile 2024, alle ore 18.30 allo stadio Marassi di Genova, dove la squadra di Alberto Gilardino ospita la Lazio. Pronostico Genoa-Lazio, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Genoa arriva dal pareggio di Firenze, il terzo nelle ultime 4 gare giocate in Serie A, dove il Grifone è rimasto imbattuto. La classifica recita 39 punti, quindi un solo punto per arrivare alla fatidica soglia dei “40” che dovrebbe dare garanzie di salvezza.

Nella Lazio si guarda già al futuro, con Luis Alberto che ha richiesto la rescissione del contratto, rinnovato appena un anno fa e l’addio di Felipe Anderson già annunciato dal Palmeiras.

In questo contesto Igor Tudor deve guardare al presente per provare a spendere le ultime energie nella difficile corsa ad un posto in Europa nella prossima stagione.

Le probabili formazioni di Genoa-Lazio

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Spence; Gudmundsson, Retegui.

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Lazzari, Guendouzi, Rovella, Marusic; Isaksen, Pedro; Castellanos.

Nel Genoa dovrebbe tornare a disposizione dal 1′ Mateo Retegui, impegnato in questo finale di stagione per conquistarsi la convocazione ad Euro 2024. Rischia l’assenza Junior Messias uscito per infortunio a Firenze.

Nella Lazio tiene banco il caso Luis Alberto. La domanda è se Igor Tudor potrà contare per questo finale di stagione su di lui, a meno di diktat presidenziale. In caso contrario al suo posto Gustaf Isaksen. Sulla via del recupero Ciro Immobile, ex dell’incontro, ma dovrebbe partire dalla panchina.

Dove vederla in TV

Genoa-Lazio, sarà trasmessa in diretta DAZN venerdì 19 aprile 18.30.

Quote offerte dai bookmakers per Genoa-Lazio

Partita equilibrata per l’offerta dei concessionari: la vittoria casalinga del Genoa offerta a quota 2.97 su Vincitu e a quota 2.90 su Netbet, il pareggio giocato a quota 3.10 la vittoria della Lazio pagata a quota 2.60 su Admiralbet e su Netbet.

Pronostico Genoa-Lazio di Serie A

Confermiamo l’idea delle quote. Si tratta di una partita indecifrabile, quindi sull’esito dell’incontro non riusciamo proprio a sbilanciarci. Sfida tra tanti giocatori offensivi che vorranno mettersi in mostra, per questo la quota dell’esito Goal ci sembra generosa, tra l’altro esito uscito 4 volte su 5 nelle ultime gare casalinghe del Genoa.

Pronostico: Goal 2.05 a quota su Betflag e su AdmiralBet.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 2-2 / 1-2

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: €250 senza deposito

Apri un conto Vincitu e riceverai un ricco bonus di €250 senza deposito, da spendere nelle scommesse sportive. 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.