La partita del pomeriggio di sabato 20 aprile 2024, è la sfida tra Empoli e Napoli. Filo diretto tra queste due squadre con tanti giocatori che sono passati dalla Toscana in Campania. Empoli-Napoli di Serie A, pronostico, scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Brutta battuta d’arresto nella corsa alla salvezza in Serie A per l‘Empoli a Lecce, in una giornata dove tutte le altre squadre in lotta per la salvezza hanno fatto punti. Sconfitta arrivata nei minuti conclusivi, che pesa ancora di più essendo uno scontro diretto.

Il Napoli è in balia di se stesso in questo finale di campionato. Nelle parole dell’allenatore Francesco Calzona, dopo il pareggio in casa con il Frosinone, lo smarrimento di una squadra che non riesce a realizzare l’obiettivo di una qualificazione alla prossima Europa, con poche giornate alla fine.

Le probabili formazioni di Empoli-Napoli

Empoli (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Maleh, Pezzella; Niang, Cambiaghi.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Natan, Ostigard, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Nell’Empoli dovrebbero trovare spazio dal 1′ Mbaye Niang e Nicolò Cambiaghi, rispetto a Lecce dove hanno cominciato Alberto Cerri e Matteo Cancellieri.

Nel Napoli si potrebbe vedere dal 1′ di nuovo Natan, visto la squalifica di Amir Rrahmani.

Dove vederla in TV

Empoli-Napoli, sarà trasmessa in diretta DAZN sabato 20 aprile 18.00.

Quote offerte dai bookmakers per Empoli-Napoli

Favoriti per la vittoria della partita, gli azzurri del Napoli, pagati a quota 1.70 su Vincitu e a quota 1.72 su Betflag. Il pareggio è pagato 4 volte la posta giocata, la vittoria dell’Empoli inserita in lavagna a quota 4.57 su Netbet e a quota 4.50 su AdmiralBet.

Pronostico Empoli-Napoli di Serie A

Il Napoli ha dimostrato a Monza di poter riuscire ancora ad essere una squadra tosta quando vuole. Allo stesso tempo le amnesie difensive sono evidenti ed a Empoli mancheranno diversi titolari.

Pronostico: Goal SI a quota 1.73 su AdmiralBet e a quota 1.74 su Betway.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-2 / 1-3

