All’Olimpico Grande Torino arriva il Frosinone domenica 21 aprile 2024 alle ore 15. Per la squadra di Ivan Juric l’ultimissima spiaggia per provare ad ambire alla zona europa, per la squadra di Eusebio Di Francesco un’altra tappa fondamentale per la salvezza. Pronostico Torino-Frosinone di Serie A del 21/04/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Torino viene dal derby con la Juventus dove la squadra ha giocato in modo gagliardo. Non è arrivata la vittoria che nella sfida cittadina che manca da tempo, ma ha dimostrato solidità. Una vittoria in questa sfida potrebbe rilanciare le ambizioni europee dei granata, in caso contrario la stagione di Serie A si potrebbe già definire chiusa.

Il Frosinone arriva dal bel pareggio al Diego Armando Maradona di Napoli. Prima in vantaggio e poi in rimonta hanno dimostrato “presenza” contro una squadra di caratura superiore. La salvezza passa da ogni singola sfida, da adesso fino alla fine, ed un risultato positivo a Torino potrebbe essere la svolta.

Le probabili formazioni di Torino-Frosinone

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata.

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Zortea; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Cheddira, Reinier.

Squalificato Samuele Ricci in casa granata sarà sostituito dal rientrante Ivan Ilic. Per il Frosinone dovrebbe essere sempre assente Abdou Harroui, ballottaggio da Reinier e Demba Seck per sostituirlo.

Dove vederla in TV

Torino-Frosinone, sarà trasmessa in diretta DAZN domenica 21 aprile 15.00.

Quote offerte dai bookmakers per Torino-Frosinone

Pronostico per questa partita di Serie A

I granata non regalano nulla, come dimostrato nelle ultime partite. Il Frosinone spesso si è dimostrata una squadra che esalta le caratteristiche offensive delle proprie avversarie.

Pronostico: Goal SI a quota 1.86

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 3-1 / 1-1

