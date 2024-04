Per la trentatreesima giornata del campionato di calcio di Serie A, domenica 21 aprile 2024, è in programma il derby lombardo tra i padroni di casa del Monza e l’Atalanta. Pronostici Serie A: Monza-Atalanta, derby lombardo, scopri le quote offerte dai bookmaker e il probabile risultato finale esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Monza arriva a questa partita casalinga di Serie A, undicesimo in classifica con 43 punti e senza nessun obiettivo da raggiungere. La squadra allenata da Raffaele Palladino, non fa sconti a nessuno, visto il pareggio ottenuto nell’ultimo turno in casa del Bologna.

La squadra di Bergamo dell’Atalanta, arriva nella vicina Monza, con in tasca la qualificazione alle semifinale di Europa League e in corsa in campionato per un posto nella prossima edizione di Champions League.

Le probabili formazioni di Monza-Atalanta

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, P. Mari, A. Kyriakopolulos; Bondo, Gagliardini; Colpani, Pessina, Maldini; Djuric.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Kolasinac; Holm, Ederson, Pasalic, Bakker; Koopmeiners; Lookman, Scamacca.

Dove vederla in TV

Monza – Atalanta, sarà trasmessa in diretta Domenica 21 aprile su dazn alle ore 21.00.

Quote offerte dai bookmakers per Monza-Atalanta

Ci aspettiamo una partita aperta, dove vediamo entrambe le squadre andare a segno. Il nostro pronostico è l’esito goal a quota 1.70.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-2 / 2-2 / 2-3

