Pronostici Serie A 2023-24 33a giornata. Tutte le partite con probabili formazioni, quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla Serie A in un click. Si gioca dal 19 al 22 aprile. Big match il derby di Milano con l’Inter che potrebbe festeggiare doppio con la vittoria dello scudetto (e seconda stella).

Pronostici Serie A 2023-24 33a giornata: doppio anticipo del venerdì

GENOA-LAZIO

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Vogliacco, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Spence; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Lazzari, Kamada, Vecino, Marusic; Luis Alberto, Felipe Anderson; Castellanos. All. Tudor

STATISTICHE

-Il Genoa ha vinto l’ultima sfida di Serie A contro la Lazio, dopo che aveva ottenuto un solo punto nelle precedenti sei (1N, 5P).

-Il Genoa ha pareggiato cinque delle ultime nove partite casalinghe di campionato (2V, 2N) e da dicembre in avanti nessuna squadra ha registrato più pareggi interni in Serie A (cinque anche per l’Udinese).

-Dall’addio di Maurizio Sarri la Lazio ha vinto tre partite su quattro in campionato.

-Il Genoa è la squadra che ha segnato meno reti nell’ultima mezz’ora di gioco in questa Serie A: solo sette, esattamente la metà di quelle realizzate dalla Lazio (14) negli ultimi 30 minuti di partita nel torneo in corso. In aggiunta, il Genoa è la formazione che ha subito più gol in percentuale nell’ultimo quarto d’ora di gioco nel torneo (36% – 14/39).

TIPS: LAZIO SEGNA PER ULTIMA @1.90

CAGLIARI-JUVENTUS

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Hatzidiakos, Mina, Dossena; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Deiola, Augello; Luvumbo, Shomurodov. All. Ranieri

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

STATISTICHE

-La Juventus ha vinto 12 delle ultime 13 partite di Serie A contro il Cagliari (1P). La Juventus ha vinto 19 trasferte di Serie A contro il Cagliari (12N, 10P).

-Il Cagliari ha conquistato 13 punti nelle ultime otto partite giocate in Serie A (3V, 4N, 1P), ma non ha vinto nessuna delle ultime 15 partite di Serie A contro squadre posizionate nelle prime tre posizioni in classifica ad inizio giornata (4N, 11P).

-Le prime due reti di Dusan Vlahovic in Serie A sono arrivate in casa del Cagliari, il 10 novembre 2019 con la maglia della Fiorentina; contro i sardi ha trovato in totale cinque centri nel massimo campionato e solo contro quattro squadre ha fatto meglio: sei gol contro Bologna, Lazio, Salernitana e Sassuolo

TIPS: VLAHOVIC MARCATORE @2.50

Pronostici Serie A 2023-24 28a giornata: le partite di sabato

EMPOLI-NAPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Niang. All. Nicola

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

STATISTICHE

-L’Empoli ha vinto quattro delle ultime sei partite di Serie A contro il Napoli (2P).

-L’Empoli ha perso senza segnare cinque delle ultime sei partite di Serie A e da marzo in avanti è sia la squadra che ha mancato più volte l’appuntamento con il gol, sia quella che ha perso più sfide.

-Il Napoli ha subito almeno due gol in tutte le ultime tre partite di Serie A e non arriva a quattro gare di fila con almeno due reti concesse in campionato da settembre 2015.

-Il Napoli ha mancato l’appuntamento con il gol in sei trasferte in questo campionato.

-Da una parte, il Napoli (546) è la formazione che conta più conclusioni in questo campionato; dall’altra, l’Empoli ha subito 487 tiri, meno solo della Salernitana (494) nel torneo in corso.

TIPS: GOL NO @2.02

VERONA-UDINESE

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (4-3-2-1): Montipò; Centonze, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Folorunsho, Suslov; Lazovic, Noslin; Bonazzoli. All. Baroni

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cioffi

STATISTICHE

-Dal 2015 in avanti l’Udinese ha mantenuto sette volte la porta inviolata contro l’Hellas Verona e in Serie A.

-L’Hellas Verona ha segnato in tutte le ultime sei partite casalinghe di Serie A.

-L’Udinese ha vinto due delle ultime quattro trasferte di Serie A (1N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti 20 gare esterne disputate nel massimo campionato (7N, 11P).

TIPS: NO BET

Pronostici Serie A 2023-24 33a giornata: le partite di domenica

SASSUOLO-LECCE

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Missori, Erlic, Ferrari, Doig; Obiang, Boloca; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Ballardini

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Ramadani, Blin, Dorgu; Krstovic, Piccoli. All. Gotti

STATISTICHE

-Il Sassuolo ha ottenuto tre vittorie e due pareggi in cinque sfide di Serie A contro il Lecce.

-Il Sassuolo è rimasto imbattuto nelle ultime tre partite casalinghe di Serie A (1V, 2N), in particolare Davide Ballardini potrebbe diventare il primo allenatore a rimanere imbattuto nelle prime quattro partite in casa nel massimo campionato sulla panchina neroverde.

-Da quanto è arrivato Luca Gotti, il Lecce ha mantenuto la porta inviolata in tre partite su quattro, mentre aveva ottenuto solamente due clean sheet nelle precedenti 28 sfide con Roberto D’Aversa in panchina in questo campionato.

-Il Lecce ha realizzato solo quattro reti nelle ultime 10 trasferte di Serie A, mai più di una a incontro.

-Il Lecce è la squadra che in percentuale ha realizzato più gol negli ultimi 15 minuti di gioco del secondo tempo in questa Serie A (41% – 11/27); al contrario, il Sassuolo ne ha incassati 18 in questo parziale di gara, meno solo della Salernitana (22) nel torneo in corso.

TIPS: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.00

TORINO-FROSINONE

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Masina; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric (squalificato)

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Romagnoli, Okoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Reinier. All. Di Francesco

STATISTICHE

-Il Torino è imbattuto nelle cinque sfide contro il Frosinone in Serie A, grazie a quattro vittorie seguite dal pareggio della gara di andata.

-Da inizio dicembre in avanti il Torino ha mantenuto 11 volte la porta inviolata in Serie A e nel periodo nessuna squadra dei maggiori cinque campionati europei ha fatto meglio (a quota 11 anche l’Inter). Nessuna formazione ha mantenuto più volte la porta inviolata in casa in questo campionato rispetto al Torino (11, come il Bologna).

-Il Frosinone ha pareggiato le ultime tre partite di Serie A, tanti pareggi quanti nelle precedenti 23 (4V, 16P).

-Il Frosinone è l’unica squadra che non ha ancora vinto fuori casa in questo campionato (in 16 match: 5N, 11P).

-Soltanto l’Inter (sei) ha subito meno gol del Torino (sette) nel corso dei primi tempi in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei. Nei primi tempi dei granata si sono viste in totale solo 20 reti (13 realizzate), solo il Nizza ne conta meno nei maggiori cinque campionati europei (nove segnate, 10 subite).

TIPS: TORINO @1.70

SALERNITANA-FIORENTINA

PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Gyomber, Boateng, Pirola; Zanoli, Martegani, Legowski, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Ikwuemesi. All. Colantuono

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Koaumè; Belotti. All. Italiano

STATISTICHE

-Tra le squadre contro cui la Salernitana non ha mai perso in gare casalinghe in Serie A, la Fiorentina è quella affrontata più volte: quattro (2V, 2N).

-Con la sconfitta nell’ultimo match contro la Lazio, la Salernitana ha stabilito la sua più lunga striscia di partite consecutive senza vittoria in Serie A: 14 match (3N, 11P).

-Prima della Salernitana nel 2023/24 (68 gol concessi), l’ultima squadra che aveva subito almeno 68 reti dopo 32 match stagionali di Serie A era stata la stessa Salernitana nel 2021/22 (69).

-Nel girone di ritorno di questo campionato, la Fiorentina ha guadagnato solo 11 punti in 12 match (2V, 5N, 5P), soltanto Salernitana (tre), Sassuolo (sette) e Frosinone (otto) hanno ottenuto meno punti dei viola.

-La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime 10 trasferte di Serie A (3N, 6P): 1-0 contro il Monza lo scorso 22 dicembre. Nel 2024, infatti, nessuna squadra ha segnato meno gol dei viola fuori casa in campionato (tre, al pari del Lecce) e solo il Sassuolo (uno) ha guadagnato meno punti dei viola in trasferta (due in sei match).

-Solo la Salernitana (nove) e l’Udinese (otto) hanno subito più reti su rigore della Fiorentina (sette) in questa stagione di Serie A.

TIPS: RIGORE SI

MONZA-ATALANTA

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Carboni; Gagliardini, Bondo; Colpani, Pessina, Zerbin; Djuric. All. Palladino

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Koopmeiners; Scamacca. All. Gasperini

STATISTICHE

-L’Atalanta è l’unica squadra ad aver registrato il 100% di vittorie contro il Monza in Serie A: tre successi su tre sfide fin qui, con uno score complessivo di 10-2.

-Tra Serie A e Serie B, il Monza ha vinto solo una delle ultime 10 sfide contro l’Atalanta (2N, 7P): 1-0 in un match casalingo il 31 ottobre 1999.

-Il Monza ha guadagnato un solo punto nelle ultime tre gare di campionato.

-Dopo cinque successi di fila in campionato, l’Atalanta ha vinto solo una delle ultime sette partite di Serie A: 3-0 contro il Napoli il 30 marzo (3N, 3P), subendo 13 gol nel periodo (1.9 di media a match).

-Solo la Roma (+13.9) ha registrato una differenza maggiore a favore tra gol segnati ed Expected Goals dell’Atalanta (+12.3) in questa stagione di Serie A: la Dea infatti ha realizzato 57 gol a fronte di un valore di xG di 44.7.

TIPS: ATALANTA @1.90

Pronostici Serie A 2023-24 33a giornata:doppio posticipo del lunedì

ROMA-BOLOGNA

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta

STATISTICHE

-La Roma è l’avversaria contro cui il Bologna ha vinto il maggior numero di partite in Serie A: 52 successi degli emiliani in 151 sfide, completano 45 pareggi e 54 vittorie giallorosse.

-La Roma ha segnato una sola rete nelle ultime cinque sfide contro il Bologna in campionato, restando a secco di gol nelle due gare più recenti (0-2 all’andata).

-La Roma è rimasta imbattuta in otto delle ultime nove sfide casalinghe contro il Bologna in Serie A (6V, 2N), mantenendo sei volte la porta inviolata (inclusi tre clean sheet negli ultimi tre match all’Olimpico).

-La Roma ha vinto 11 delle 16 partite casalinghe in questa Serie A (3N, 2P).

-Il Bologna ha perso solo una delle ultime 12 gare di campionato (8V, 3N): 0-1 contro l’Inter lo scorso 9 marzo. I rossoblù hanno però pareggiato 0-0 le due partite più recenti.

-Il Bologna non ha subito alcun gol negli ultimi quattro match di campionato.

-Solo il Bologna (sette) e l’Atalanta (sei) hanno segnato più gol della Roma (cinque) nei minuti di recupero finali in questa stagione di Serie A.

-Paulo Dybala ha realizzato sette gol contro il Bologna in Serie A. Dopo la rete contro la Lazio all’Olimpico dello scorso 18 febbraio, Joshua Zirkzee potrebbe diventare solo il secondo giocatore del Bologna negli ultimi 50 anni in grado di segnare in entrambe le trasferte contro Roma e Lazio in una stagione di Serie A, dopo Julio Cruz nel 2001/02.

TIPS: UNDER 2.5

MILAN-INTER

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Loftus Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

STATISTICHE

-L’Inter ha vinto gli ultimi cinque derby contro il Milan tra tutte le competizioni, già striscia record per i nerazzurri contro i rossoneri.

-In caso di vittoria dell’Inter in questo Derby, lo Scudetto verrà assegnato matematicamente alla fine di una sfida tra Milan e Inter per la prima volta nella storia della Serie A. In quel caso i nerazzurri vinceranno lo Scudetto con cinque giornate d’anticipo, eguagliando il record della Serie A (cinque anche per il Napoli 2022/23, la Juventus 2018/19, l’Inter 2006/07, la Fiorentina 1955/56 e il Torino 1947/48).

-Stefano Pioli è l’allenatore che ha perso più partite nella storia dei derby di Milano tra tutte le competizioni: nove sconfitte. Da quando allena i rossoneri, il Milan ha vinto solo tre delle 14 sfide in generale contro l’Inter (2N, 9P), segnando 12 gol e subendone 29.

-Il Milan è rimasto imbattuto in 16 delle ultime 17 partite di campionato (12V, 4N), segnando 37 gol (2.2 di media); l’unica sconfitta nel periodo è arrivata contro il Monza lo scorso 18 febbraio.

-L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 26 partite di campionato (21V, 5N). L’Inter ha segnato nelle ultime 40 partite di campionato, stabilendo il suo record in Serie A.

-Inter (77) e Milan (63) sono le due squadre che hanno segnato più gol in questa stagione di Serie A, i rossoneri (37) hanno però subito 20 reti in più dei nerazzurri (17).

-Nelle sue quattro sfide di Serie A contro l’Inter Olivier Giroud ha realizzato tre reti e fornito due assist vincenti.

-Lautaro Martínez (otto gol) è il terzo miglior marcatore dell’Inter nella storia dei Derby di Milano tra tutte le competizioni, dietro solo a Giuseppe Meazza (12) e Stefano Nyers (11).

TIPS: OVER 2.5 @1.75

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.