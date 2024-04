Per la trentatreesima giornata di calcio in Serie A, domenica 21 aprile 2024, alle ore 18, la ormai retrocessa Salernitana, ospita la Fiorentina, per un match senza molti stimoli. Salernitana-Fiorentina, pronostico e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Salernitana gioca questa gara casalinga di Serie A, con due piedi già nel campionato cadetto la prossima stagione, visti i soli 15 punti raccolti, frutto di 2 vittorie, 9 pareggi e ben 21 sconfitte e il distacco di 13 punti dalla zona salvezza.

La Fiorentina arriva a Salerno, dopo aver staccato in settimana il biglietto per la semifinale in Conference League, superando nei quarti il Viktoria Plzen. In campionato la squadra viola, è solo decima in classifica con 44 punti e reduce dal pareggio interno 1 a 1 contro il Genoa.

Le probabili formazioni di Salernitana-Fiorentina

SALERNITANA (4-2-3-1): Costil; Zanoli, Pirola, Manolas, Bradaric; Gomis, Legowski; Candreva, Vignato, Tchaouna; Ikwuemesi

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Beltran

Dove vederla in TV

Salernitana-Fiorentina, sarà trasmessa in diretta DAZN domenica 21 aprile alle ore 18.30.

Quote offerte dai bookmakers per Salernitana-Fiorentina

Pronostico Salernitana-Fiorentina di Serie A

Partita sulla carta senza nulla in palio questa tra Salernitana e Fiorentina, quidi ci aspettiamo una sfida aperta ricca di tante reti segnate. Pronostico GOL SI + OVER 2.5 a quota 1.90.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 2-2 / 1-2

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.