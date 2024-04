Sfida Champions all’Olimpico tra Roma e Bologna in programma questa sera alle ore 18.30 allo stadio Olimpico di R0ma. Entrambe le squadre si devono guardare indietro dalla corsa dell’Atalanta che cerca un posto nella massima competizione europea.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Roma arriva con l’entusiasmo a mille, dopo la vittoria contro il Milan di giovedì in Europa League, che ha regalato il pass ai giallorossi per la seconda semifinale consecutiva in questa competizione. In campionato sarà lotta a 3 con Bologna ed Atalanta per gli ultimi due posti nella prossima Champions League, visto che la nostra nazione avrà 5 squadre.

Il Bologna ha rallentato un po’ la sua corsa con due pareggi per 0-0 nelle ultime due gare contro Monza e Frosinone. I rossoblu di Thiago Motta sono ad un passo da una storica qualificazione in Champions League ed in questa stagione nelle sfide di alta classifica spesso hanno ben figurato.

Le probabili formazioni di Roma-Bologna

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee.

Nella Roma assente Romelu Lukaku, infortunatosi contro il Milan giovedì. Al suo posto ballottaggio tra Sardar Azmoun e Tammy Abraham.

Nei felsinei mancherà Lewis Ferguson, infortunatosi al ginocchio. Per lo scozzese stagione finita ed addio Europeo con la sua nazionale. Al suo posto sulla trequarti ci sarà Giovanni Fabbian.

Dove vederla in TV

Roma-Bologna, sarà trasmessa in diretta DAZN lunedì 22 aprile 18.30.

Quote offerte dai bookmakers per Roma-Bologna

Pronostico Roma-Bologna di Serie A di oggi 22/04/2024

Ci aspettiamo una bella partita tra due squadre che stanno esprimendo, al momento, il miglior gioco in Italia. Roma favorita per l’entusiasmo contagioso del periodo e crediamo possano sfruttare l’onda lunga, nonostante l’assenza del totem Romelu Lukaku.

Pronostico: Vittoria Roma a 2.39

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 3-1 / 2-0

