Quote e risultati Serie A 33a giornata. Lunedì perfetto per l’Inter che vince il 6° derby consecutivo contro il Milan e il 20° scudetto della propria storia. La squadra di Inzaghi è favorita anche per le quote scudetto del prossimo anno, mentre Pioli è al capolinea sulla panchina dei rossoneri. Intanto arriva il colpaccio da Champions del Bologna che vince a Roma. Tutti gli aggiornamenti stastistici, prossimo turno e quote antepost sul campionato di calcio italiano, con anche il prossimo turno con Juventus-Milan.

Quote e risultati Serie A 33a giornata: vittoria nel derby e 2° stella con lo scudetto all’Inter

L’Inter corona una cavalcata trionfale in campionato cucendosi la seconda stella dopo la vittoria nel derby in casa del Milan per 2-1. A San Siro la corazzata di Simone Inzaghi conquista aritmeticamente il titolo della seconda stella con cinque giornate di anticipo, proprio al cospetto dei cugini rossoneri, sconfitti per il sesto derby consecutivo.

Queste le parole di gioia dell’allenatore Simone Inzaghi: “È una bellissima sensazione, abbiamo fatto qualcosa di incredibile ed è giusto condividerlo con tante persone. Ci sono tanti protagonisti di questa vittoria: i miei giocatori in primis, poi la società e il nostro presidente che è stato sempre importante e presente. I ragazzi sono stati straordinari. Stamattina si sono allenati sotto il diluvio e han provato tutti i piazzati. Infatti poi abbiamo segnato il primo gol sfruttando una situazione che avevamo provato. Il campionato l’abbiamo dominato, strameritato e ora è giusto godercelo perché abbiamo lavorato tanto per vincerlo”.

Il tabellino di Milan-Inter 1-2

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori; Musah (32′ st Okafor), Adli (23′ st Chukwueze), Reijnders (7′ st Giroud), Theo Hernandez; Loftus-Cheek (23′ st Bennacer), Pulisic; Leao.

A disp.: Sportiello, Nava, Caldara, Florenzi, Terracciano, Jovic. All.: Pioli

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (43′ st De Vrij); Darmian (40′ st Dumfries), Barella (32′ st Frattesi), Calhanoglu (40′ st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (32′ st Carlos Augusto); Lautaro Martinez, Thuram.

A disp.: Di Gennaro, Audero, Bisseck, Sensi, Cuadrado, Klaassen, Buchanan, Arnautovic, Sanchez. All.: S. Inzaghi

Arbitro: Colombo

Marcatori: 18′ Acerbi (I), 49′ Thuram (I), 80′ Tomori (M)

Ammoniti: Theo Hernandez, Gabbia, Tomori (M); Barella, Lautaro (I)

Espulsi: 48′ st Theo Hernandez (M) e Dumfries (I), 50′ st Calabria (M)

Nel video di pre-season il nostro Profeta era andato senza dubbi sulla vittoria dello Scudetto da parte dell'Inter @2.75. Tanti consigli sono andati o stanno andando bene. Un unico cruccio, non aver dato fiducia al Bologna, anzi gli avevamo giocato contro nel testa a testa col Sassuolo e anche con l'esonero di Thiago Motta, due scelte che alla luce dei risultati, sono state sciagurate.

STATISTICHE POST-MATCH

-L’Inter ha vinto tutti gli ultimi sei derby contro il Milan tra tutte le competizioni, proseguendo la striscia record per il club nerazzurro nelle stracittadine, iniziata il 18 gennaio 2023, che vede un punteggio aggregato di 14-2.

-L’Inter ha segnato almeno un gol in tutti gli ultimi otto primi tempi giocati contro il Milan in Serie A, facendo registrare un parziale di 9-4 nell’intervallo considerato.

-Il Milan è la squadra che ha visto sventolare più cartellini rossi nei confronti dei propri giocatori in questa Serie A: ben otto, almeno tre in più di ogni altra, nonché due nel match di questa sera.

-Simone Inzaghi (601 in 306 partite) è il secondo allenatore più veloce a tagliare il traguardo dei 600 punti in Serie A in rapporto al numero di panchine, dopo Carlo Ancelotti (303 match, considerando sempre tre punti a vittoria). Sesto trofeo per Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra, dopo due Coppa Italia e tre Supercoppe italiane. Grazie a questo diventa il terzo allenatore più titolato nella storia dell’Inter dalla nascita della Serie A a girone unico, dopo Helenio Herrera e Roberto Mancini (entrambi a sette).

-Stefano Pioli è l’allenatore che ha perso più partite nella storia dei derby di Milano tra tutte le competizioni: 10 sconfitte, tutte alla guida del Milan, è anche il 1° allenatore rossonero a perdere sei stracittadine milanesi di fila.

-L’Inter è la prima squadra a vincere aritmeticamente lo Scudetto in un derby stracittadino nella storia della Serie A a girone unico.

Quote e risultati Serie A 33a giornata: Pioli al capolinea

Le ultime prestazioni dei rossoneri potrebbero aver messo la parola fine alla storia tra Stefano Pioli e il Milan. L’eliminazione in Europa League e il derby perso con l’Inter, coinciso con la vittoria nerazzurra dello scudetto, stanno facendo riflettere sul futuro in panchina dell’allenatore emiliano che, è bene ricordarlo, ha un contratto fino al giugno 2025. Gli esperti Sisal, nonostante ritengano il tecnico dell’ultimo scudetto milanista ancora della partita per una conferma, offerta a 6,00, vedono che la corsa a guidare Leao e compagni la prossima stagione sia una lotta a due, senza escludere ovviamente possibili outsider.

Julen Lopetegui è il grande favorito per sedersi sulla panchina rossonera a 1,85: l’ex tecnico di Real Madrid e della Spagna sembra il profilo ideale sia per la tipologia di gioco che per la sua capacità di far crescere i giovani.

All’opposto, invece, c’è Antonio Conte il quale, fermo dopo l’esperienza al Tottenham, sembra pronto a tornare in pista. Certo il tecnico salentino punta più su un instant team ma potrebbe far leva l’obiettivo di diventare il primo allenatore a vincere lo scudetto con le tre grandi d’Italia: Juventus, Inter e Milan. Conte neo allenatore rossonero si gioca a 2,75.

Oltre al già citato Pioli, ci sono altri due allenatori, anche loro offerti a 6,00, che potrebbero inserirsi per guidare la formazione milanista: Thiago Motta e Vincenzo Italiano. Tutti e due amanti del 4-3-3 o del 4-2-3-1, due moduli molto in voga a Milanello, gli attuali tecnici di Bologna e Fiorentina sanno dare un’impronta ben definita alle loro squadre indipendentemente dal fatto che siano composte da soli campioni o giovani in rampa di lancio.

Se Raffaele Palladino, in quota a 16, potrebbe rappresentare la grandissima novità, Max Allegri e José Mourinho, due big della panchina, al momento partono indietro rispetto ai colleghi: un ritorno a Milanello dell’allenatore livornese si gioca a 25, l’approdo dello Special One pagherebbe 33 volte la posta.

Quote e risultati Serie A 33a giornata: nerazzurri favoriti anche per il prossimo scudetto

L’Inter è la favorita per la Serie A 2024/2025. Le quote dei bookmaker non lasciano spazio a interpretazioni: la formazione nerazzurra, fresca vincitrice dello scudetto numero 20, partirà in pole position anche per il prossimo campionato. Gli uomini di Inzaghi, che quasi certamente siederà ancora sulla panchina dei campioni d’Italia, vedono il bis a 1,45 su Planetwin365.

La Juventus è la prima inseguitrice a 3,75 su Goldbet e Better, mentre il Milan attualmente secondo vede il ventesimo titolo nella prossima stagione a quota 6. Il Napoli di nuovo campione dopo lo scudetto del 2023 paga 10 volte la posta, con la Roma di Daniele De Rossi fissata a 15. Più lontane tutte le altre contendenti: l’Atalanta è vista a 35 così come la Lazio, mentre Bologna e Fiorentina si giocano a 100.

Quote e risultati Serie A 33a giornata: Bologna, colpo da Champions League a Roma

Bologna da sogno; il 3-1 all’Olimpico, sul campo della Roma in uno scontro diretto per il 4° posto che vale la Champions League, rilancia le ambizioni degli uomini di Thiago Motta che ora sono a +7 sui giallorossi, anche se la squadra di De Rossi ha giocato una partita in meno. Snai non ha dubbi, Bologna in top-4 @1.35 di quota, mentre sale @5.50 la quota della Roma, superata anche dall’Atalanta @4.50 (anche la Dea ha una partita da recuperare e al momento è 1 punto dietro alla Roma, anche se la prossima Champions, col nuovo format, avrà 5 squadre italiane!

Quote e risultati Serie A 33a giornata: il Lecce blinda la salvezza

Sassuolo sempre più in difficoltà e Frosinone che infila il quarto pareggio consecutivo ma non riesce a staccarsi dal terzultimo posto. Sono queste due squadre, secondo i betting analyst di Goldbet e Planetwin365, a rischiare maggiormente il ritorno in Serie B, con la retrocessione dei neroverdi quotata tra 1,32 e 1,33, mentre quella degli uomini di Eusebio Di Francesco viene proposta tra 1,77 e 1,83.

Le vittorie del fine settimana contro Napoli e Udinese fanno respirare Empoli e Verona, che si ritrovano ora con un piccolo margine di tre punti sul terzultimo posto e vedono la quota retrocessione salire, rispettivamente, a 3,40 e 4. Bel passo avanti anche per il Lecce, che dopo aver strapazzato il Sassuolo viene ora proposto a 11, blindando di fatto la permanenza nella massima serie.

Dopo il KO contro il Verona maturato nel finale, tra le squadre maggiormente a rischio c’è proprio l’Udinese, che, in attesa di completare la partita contro la Roma (si riparte dall’1-1), vede la quota retrocessione attestarsi tra 2,75 e 3 su Goldbet e Planetwin365, un valore di quasi tre volte inferiore rispetto a soli sette giorni fa. Appare, infine, sempre più sicuro della salvezza anche il Cagliari, che, nonostante la ghiotta occasione persa di fare bottino pieno contro la Juventus, vede la quota retrocessione salire ancora, a 8 volte la posta.

Quote e risultati Serie A: betting trend e statistiche

Nell’ultimo turno di campionato abbiamo visto solo 2 vittorie per le squadre di casa, un dato anomalo, con ben 6 vittorie in trasferta e 2 pareggi a completare il quadro. 50 e 50 per quanto riguarda gli Over-Under 2.5 gol mentre abbiamo visto 4 Gol SI e 6 Gol NO.

Ecco il riassunto delle principali statistiche sulla Serie A dopo la 33° giornata con il riassunto delle % 1X2 e a seguire lo studio sui Calci D’Angolo e infine quello su O/U, col Frosinone miglior squadra su cui puntare per alti punteggi mentre il Torino è nettamente la miglior squadra da Under (O/U 324-332 nel totale stagionale).

Prossimo Turno con Juventus-Milan e Napoli-Roma

Dal 26 al 28 aprile si gioca una 34° giornata di Serie A aperta dall’anticipo salvezza tra Frosinone-Salernitana. Al sabato altre 4 partite, con Inter-Torino e Lecce-Monza ad aprire, ma l’attesa è per Juventus-Milan. Un altro big match che attende i rossoneri che sono sfavoriti in quota @3.82 per questa trasferta a Torino, con i bianconeri favoriti sotto @2 volte la posta (Pareggio, che non è da escludere, @3.40). Su Planetwin365 i primi scommettitori stanno andando nettamente sulla vittoria Juve (48%) rispetto a quella del Milan (25%). In serata la giornata sarà chiusa da Lazio-Verona.

Domenica il resto delle partite in programma, ad iniziare dal lunch match Bologna-Udinese, con i felsinei lanciatissimi e quota @1.58 per la vittoria (60% delle preferenze nei dati delle prime scommesse). Alle ore 18:00 in contemporanea Atalanta-Empoli, e soprattutto Napoli-Roma, con i giallorossi offerti alti @3.93 per la vittoria mentre il Napoli si gioca @1.88 ed è appoggiato dal 50% degli scommettitori, più del doppio rispetto a chi crede nella vittoria esterna della Roma (24%). In serata Fiorentina-Sassuolo, con i neroverdi alla disperata ricerca di punti salvezza, ma appoggiati solo dal 20% degli scommettitori per la vittoria @4.63 di quota (contro il 55% che punta sulla viola).

In conclusione il posticipo di lunedì sera tra Genoa-Cagliari, sfida molto equilibrata come vediamo dalle quote anche se i primi scommettitori hanno le idee chiare col 42% che punta sulla vittoria del grifone e il 28% sul successo dei sardi in trasferta.

