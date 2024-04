Pronostico Juventus-Milan 27 aprile 2024. Probabili formazioni, quote, statistiche, ultime notizie e i nostri consigli per le scommesse sul big match della 34° giornata di Serie A.

Pronostico Juventus-Milan 27 aprile 2024: lo stato di forma delle squadre

Juventus-Milan, match valido per la 34° giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo stadio Allianz Stadium di Torino sabato 27 aprile, alle ore 18:00. Dopo il successo per 1-0 nella gara d’andata dello scorso 22 ottobre, la Juventus potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Milan in Serie A per la prima volta dal 2018/19.

Dopo nove sconfitte fuori casa di fila contro la Juventus in Serie A, il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime tre gare all’Allianz Stadium in campionato (2V, 1N).

La Juventus ha pareggiato sei dei 15 match in campionato nel 2024 (5V, 4P). Il Milan ha perso tre delle ultime quattro partite ufficiali (1N), tra cui le due più recenti.

Nonostante sia la seconda squadra per punti guadagnati in trasferta in questo campionato (34 in 17 match, dietro solo all’Inter), il Milan è la quarta formazione con più gol subiti fuori casa (29) nella Serie A 2023/24, dietro solo a Frosinone (37), Salernitana (36) e Sassuolo (33).

Il Milan è la squadra che ha ricevuto il maggior numero di cartellini rossi in questo campionato (otto).

Pronostico Juventus-Milan 27 aprile 2024: Probabili formazioni

Allegri sempre con il 3-5-2, dove Gatti riprende il suo posto. Chiesa e Vlahovic davanti, in mezzo Miretti sfida McKennie. Nel Milan squalificati Calabria, Theo Hernandez, Tomori. Giocano Florenzi, Thiaw e Terracciano. Davanti Giroud.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Squalificati:

Indisponibili: Fagioli, Pogba, Kean

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Terracciano; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Squalificati: Calabria, Theo Hernandez, Tomori

Indisponibili: Pobega, Kalulu, Kjaer

Guida TV Juve-Milan

Juventus-Milan, sabato 27 aprile, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Pronostico Juventus-Milan 27 aprile 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questa partita del campionato di calcio italiano di Serie A.

Le nostre scommesse su Juve-Milan, 34° giornata Serie A

Nelle ultime sei sfide tra Juventus e Milan in campionato solo una volta entrambe le formazioni hanno trovato la via del gol: nell’1-1 del 19 settembre 2021 – quattro clean sheet rossoneri e due bianconeri nelle altre cinque. Consigliamo UNDER 2.5 @1.87.

Pronostico Special Juventus-Milan

Dusan Vlahovic è l’unico giocatore in doppia cifra di gol nel 2024 in Serie A (10 reti in 12 presenze). Il classe 2000 non ha mai affrontato il Milan all’Allianz Stadium in campionato, mentre con la maglia della Fiorentina aveva preso parte a quattro reti in quattro sfide al Franchi contro i rossoneri in Serie A (due gol e due assist). Consigliamo VLAHOVIC MARCATORE.

