Pronostico Lazio-Verona 27 aprile 2024. Probabili formazioni, quote, statistiche, ultime notizie e i nostri consigli per le scommesse sulla sfida di sabato all’Olimpico, per la 34° giornata di Serie A.

Pronostico Lazio-Verona 27 aprile 2024: lo stato di forma delle squadre

Lazio-Verona, match valido per la 34° giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma sabato 27 aprile, alle ore 20:45.

Lazio ed Hellas Verona hanno pareggiato tre delle ultime quattro partite di campionato (un successo biancoceleste a completare il parziale). La Lazio è rimasta imbattuta in 14 delle ultime 15 gare casalinghe contro l’Hellas Verona in Serie A (10V, 4N).

La Lazio è la squadra che ha pareggiato meno match nel 2024 in Serie A, solo un segno “X” in 15 gare nell’anno solare (8V, 6P): 0-0 il 28 gennaio contro il Napoli. L’Hellas Verona è rimasto imbattuto nelle ultime tre trasferte di campionato (1V, 2N). L’Hellas Verona ha segnato nelle ultime sette partite di campionato.

Pronostico Lazio-Verona 27 aprile 2024: probabili formazioni

Tudor ritrova in gruppo Zaccagni, che ora insidia Anderson per una maglia da titolare. Dietro ok Romagnoli, in mezzo gioca Guendouzi. Nel Verona Noslin davanti, con Lazovic sulla trequarti. In forte dubbio Dawidowicz.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Hysaj, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Luis Alberto, Zaccagni; Castellanos. All. Tudor

Squalificati:

Indisponibili: Provedel, Lazzari, Kamada

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Magnani, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. All. Baroni

Squalificati:

Indisponibili: Cruz, Berardi, Dawidowicz

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Guida TV Lazio-Verona

Lazio-Verona, sabato 27 aprile, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Pronostico Lazio-Verona 27 aprile 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questa partita del campionato di calcio italiano di Serie A.

Le nostre scommesse su Lazio-Verona

Sfida tra la squadra che ha commesso il maggior numero di falli in questa stagione di Serie A (Hellas Verona, 456) e la seconda formazione che ha ricevuto più cartellini: Lazio (84, di cui 79 ammonizioni e 5 espulsioni), dietro solo alla Roma. Consigliamo OVER 5.5 CARTELLINI @2.10 per una bella quota che è un raddoppio abbondante.

Pronostico Special, Lazio-Verona

Tijjani Noslin ha preso parte a quattro reti nelle sue ultime cinque partite di campionato (due gol e due assist). Con lui in campo l’Hellas Verona ha vinto il 25% delle gare nella Serie A 2023/24 (3/12), con una media di 1.2 punti a match – mentre senza di lui la % di successi scende al 19% (4/21) con una media di 0.8 punti. Valutate NOSLIN GOL o ASSIST.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.