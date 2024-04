Pronostico Inter-Torino 28 aprile 2024. Domenica sera andrà in scena la trentaquattresima giornata della Serie A, dove si affronteranno Inter contro Torino. Vediamo probabili formazioni, migliori quote, ultime dai campi, analisi, statistiche e i nostri consigli per le scommesse sul calcio.

Pronostico Inter-Torino 28 aprile 2024: lo stato di forma delle squadre

Entrambe le squadre arrivano a questo match valido per la 34° giornata di Serie A in un periodo di forma molto simile: l’Inter con la vittoria del campionato di Lunedì contro il Milan si presenta a questo match con cinque risultati utili consecutivi e con lo scudetto (della seconda stella) già in tasca.

Dall’altra parte troviamo il Torino che è reduce da 4 risultati utili nelle ultime 5 partite.

Pronostico Inter-Torino 28 aprile 2024: probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostico Inter-Torino 27 aprile 2024: Guida TV

Inter-Torino sarà trasmessa in diretta su Dazn domenica 28 aprile dalle ore 12.30.

Quote offerte dai bookmakers

La favorita per la vittoria è l’Inter che troviamo a quota 1.55 , il pareggio invece lo si può trovare a 3.80, mentre la vittoria del Torino , viene data in lavagna a quota 7.00.

Pronostico Inter-Torino Serie A

Ci aspettiamo una gara molto chiusa, dove non ci aspettiamo dopo la vittoria del campionato in intensità altissima da parte dei giocatori dell’Inter. Il nostro pronostico è UNDER 2.5 a quota @1.85.

Pronostico Special Inter-Torino

Come pronostico special decidiamo di prenderci l’esito x a quota @3.80.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.