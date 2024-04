Pronostico Atalanta-Empoli 28 aprile 2024. Domenica sera andra in scena la trentaquattresima giornata della Serie A, dove si affronteranno Atalanta contro Empoli.

Pronostico Atalanta-Empoli 28 aprile 2024: lo stato di forma delle squadre

Le squadre arrivano a questo match valido per la 34° giornata di Serie A in un ultimo periodo molto diverso: l’Atalanta è reduce da quattro risultati utili consecutivi, e al momento si trova in sesta posizione.

Dall’altra parte troviamo l’Empoli che è reduce che è reduce da 2 sole vittorie nelle ultime 5 partite.

Pronostico Atalanta-Empoli 28 aprile 2024: probabili formazioni

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, De Roon; Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Miranchuk, Touré, Lookman.

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszyński, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Żurkowski, Marin, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Niang.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostico Atalanta-Empoli 27 aprile 2024: Guida TV

Atalanta-Empoli sarà trasmessa in diretta su Sky sport Domenica 28 aprile dalle ore 18.00.

Quote offerte dai bookmakers

La favorita per la vittoria è l’Atalanta che troviamo a quota 1.44, il pareggio invece lo si può trovare a 4.50, mentre la vittoria dell’Empoli , viene data in lavagna a quota 7.50.

Pronostico Atalanta-Empoli Serie A

Ci aspettiamo una partita dominata dalla squadra di casa. Decidiamo di prenderci la Dea vincente e già avanti nel primo tempo, con PARZIALE/FINALE 1/1 @2.00.

Pronostico Special Atalanta-Empoli

Come pronostico special decidiamo di prenderci la combo 1+Goal che troviamo a quota @2.50.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.