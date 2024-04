Pronostici Serie A 2023-24 34a giornata. Tutte le partite con probabili formazioni, quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla Serie A in un click. Si gioca un lungo turno dal 26 al 29 aprile, scudetto già all’Inter, ma ci sono un paio di big match da non perdere: Juventus-Milan e Napoli-Roma.

Pronostici Serie A 2023-24 28a giornata: anticipo del venerdì

FROSINONE-SALERNITANA

PROBABILI FORMAZIONI

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. All. Di Francesco

SALERNITANA (4-2-3-1): Costil; Pierozzi, Fazio, Manolas, Bradaric; Coulibaly, Basic; Vignato, Martegani, Tchaouna; Ikwuemesi. All. Colantuono

STATISTICHE

-Il Frosinone è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto sfide contro la Salernitana tra Serie A e Serie B (due vittorie e cinque pareggi, tra i quali quello nel match d’andata).

-Tra le squadre attualmente in Serie A, Salernitana (15) e Frosinone (12) sono quelle che aspettano da più partite la vittoria. Più in generale, entrambe le formazioni hanno ottenuto un solo successo nelle ultime 20 gare di campionato.

-Il Frosinone ha pareggiato le ultime quattro partite di campionato e ha registrato due clean sheet nelle ultime tre partite di campionato, tanti quanti nelle precedenti 30 gare di questa stagione di Serie A.

-Salernitana (34) e Frosinone (30) sono le due squadre che hanno subito il maggior numero di gol nel corso del 1° tempo nella Serie A 2023/24. Considerando, infatti, solo la prima frazione di gioco, solo la Salernitana (22) avrebbe raccolto meno punti del Frosinone (28, al pari del Cagliari) in questo campionato.

TIPS: 1°TEMPO CON PIU GOL @3.00

Pronostici Serie A 2023-24 28a giornata: le partite di sabato

LECCE-MONZA

PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Gonzalez, Blin, Dorgu;, Krstovic, Piccoli. All. Gotti

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Carboni A.; Gagliardini, Bondo; Colpani, Pessina, Zerbin; Djuric. All. Palladino

STATISTICHE

-Il Lecce è imbattuto in tre sfide contro il Monza in Serie A (1V, 2N). Il Lecce è rimasto imbattuto in 11 delle 13 gare casalinghe contro il Monza tra Serie A e Serie B (4V, 7N).

-Il Lecce ha vinto le ultime due partite di campionato senza subire gol. Dall’arrivo di Luca Gotti al Lecce (13 marzo scorso) solo la Lazio (12), Inter e Bologna (11 ciascuna) hanno raccolto più punti del Lecce in Serie A (10 in cinque match).

-Il Monza ha guadagnato un solo punto nelle ultime quattro gare di campionato.

TIPS: GOL SI @2.00

JUVENTUS-MILAN

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Musah, Thiaw, Gabbia, Terracciano; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

STATISTICHE

-Dopo il successo per 1-0 nella gara d’andata dello scorso 22 ottobre, la Juventus potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Milan in Serie A per la prima volta dal 2018/19. Nelle ultime sei sfide tra Juventus e Milan in campionato solo una volta entrambe le formazioni hanno trovato la via del gol.

-La Juventus ha pareggiato sei dei 15 match in campionato nel 2024 (5V, 4P), solo Torino e Genoa (entrambi sette) contano più segni “X” nel periodo in Serie A.

-Il Milan ha perso tre delle ultime quattro partite ufficiali (1N), tra cui le due più recenti.

-l Milan è la squadra che ha ricevuto il maggior numero di cartellini rossi in questo campionato (otto).

-Dusan Vlahovic è l’unico giocatore in doppia cifra di gol nel 2024 in Serie A (10 reti in 12 presenze). Il classe 2000 non ha mai affrontato il Milan all’Allianz Stadium in campionato, mentre con la maglia della Fiorentina aveva preso parte a quattro reti in quattro sfide al Franchi contro i rossoneri in Serie A (due gol e due assist).

-Olivier Giroud ha segnato il gol decisivo per l’1-0 finale nell’ultima sfida tra Juventus e Milan all’Allianz Stadium in campionato il 28 maggio 2023.

TIPS: UNDER 2.5 @1.80

LAZIO-VERONA

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Hysaj, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Luis Alberto, Zaccagni; Castellanos. All. Tudor

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Magnani, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. All. Baroni

STATISTICHE

-Lazio ed Hellas Verona hanno pareggiato tre delle ultime quattro partite di campionato (un successo biancoceleste a completare il parziale). La Lazio è rimasta imbattuta in 14 delle ultime 15 gare casalinghe contro l’Hellas Verona in Serie A (10V, 4N), l’unico successo dei veneti nel periodo è arrivato il 12 dicembre 2020

-Igor Tudor potrebbe diventare solo il 2° allenatore negli ultimi 65 anni in grado di vincere tutte le sue prime tre partite casalinghe alla guida della Lazio in Serie A.

-La Lazio è la squadra che ha pareggiato meno match nel 2024 in Serie A, solo un segno “X” in 15 gare nell’anno solare (8V, 6P): 0-0 il 28 gennaio contro il Napoli.

-L’Hellas Verona è rimasto imbattuto nelle ultime tre trasferte di campionato (1V, 2N) e ha sempre segnato nelle ultime sette partite di campionato.

-Sfida tra la squadra che ha commesso il maggior numero di falli in questa stagione di Serie A (Hellas Verona, 456) e la seconda formazione che ha ricevuto più cartellini: Lazio (84, di cui 79 ammonizioni e 5 espulsioni), dietro solo alla Roma.

TIPS: OVER 5.5 CARTELLINI @2.10

Pronostici Serie A 2023-24 28a giornata: le partite di domenica

INTER-TORINO

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

STATISTICHE

-L’Inter ha vinto otto delle ultime nove sfide contro il Torino in campionato (1N) e ha mantenuto la porta inviolata nelle tre più recenti.

-L’Inter ha conquistato lo Scudetto con cinque turni d’anticipo: eguagliato il record nella storia della Serie A del Napoli 2022/23, la Juventus 2018/19, l’Inter 2006/07, la Fiorentina 1955/56 e il Torino 1947/48; in particolare, i nerazzurri sono gli unici nella storia della competizione ad esserci riusciti due volte.

-L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 27 partite di campionato (22V, 5N) ma ha pareggiato due delle ultime tre partite casalinghe (1V).

-Sfida tra le due squadre che hanno registrato il maggior numero di clean sheet in questo campionato: Inter (19) e Torino (17).

-Il Torino è la formazione che ha pareggiato con il punteggio di 0-0 più match in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (otto).

-Inter (sei) e Torino (sette) sono le due squadre che hanno subito il minor numero di gol nel primo tempo in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei.

-Tra i portieri con più di 10 presenze in questo campionato, Yann Sommer (79.1%) e Vanja Milinkovic-Savic (77.3%) sono due dei tre estremi difensori, insieme a Michele Di Gregorio (78.7%), con la più alta percentuale di parate.

TIPS: UNDER 2.5 @1.80

BOLOGNA-UDINESE

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lucumì; Aebischer, Freuler; Orsolini, El Azzouzi, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Samardzic; Lucca. All. Cannavaro

STATISTICHE

-Il Bologna è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto gare di Serie A contro l’Udinese (2V, 5N), perdendo tuttavia la più recente, nell’incontro d’andata di questo campionato (0-3 il 30 dicembre 2023). Il Bologna è imbattuto da cinque partite casalinghe contro l’Udinese in Serie A (2V, 3N), dopo che aveva perso quattro delle sei precedenti (1V, 1N); più in generale, i rossoblù hanno segnato almeno una rete in 12 delle ultime 13 gare interne nella competizione contro i bianconeri.

-Il Bologna ha perso solo una delle ultime 13 gare di Serie A (9V, 3N), lo scorso 9 marzo contro l’Inter – dalla 21° giornata in avanti, infatti, solo i nerazzurri (35) hanno raccolto più punti dei rossoblù (30) in campionato.

-L’Udinese ha ottenuto 16 punti nelle 16 trasferte giocate in questa Serie A (3V, 7N, 6P), più di ogni altra squadra attualmente nelle ultime otto posizioni in classifica.

TIPS: BOLOGNA @1.70

NAPOLI-ROMA

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Angelino; Pellegrini, Cristante, Bove; Dybala, Abraham, El Shaarawy. All. De Rossi

STATISTICHE

-La Roma ha vinto la gara d’andata di questo campionato contro il Napoli, dopo una serie di sette incontri consecutivi senza successi contro i partenopei nella competizione (2N, 5P). L’ultima volta in cui i giallossi hanno trovato il successo in entrambe le sfide stagionali contro gli azzurri in Serie A risale al 1997/98.

-Il Napoli è rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime cinque gare casalinghe contro la Roma in Serie A (3V, 2N).

-Sei degli ultimi sette gol segnati nelle sfide tra Roma e Napoli in Serie A sono arrivati dal 75’ minuto in avanti, compresi i due più recenti realizzati dai giallorossi nella gara d’andata di questo campionato (Pellegrini al 76’ e Lukaku al 90+6’).

-Considerando gli scontri diretti tra le formazioni attualmente nelle prime otto posizioni in classifica, la Roma è quella che ha ottenuto meno punti: otto (due successi e due pareggi a fronte di sette sconfitte) – segue il Napoli, con 10. Dopo che aveva trovato la rete nel corso dei primi tempi in sei delle prime sette gare con Daniele De Rossi in panchina in Serie A, la Roma non è andata a segno nei primi 45 minuti in cinque delle sei più recenti.

-Il Napoli ha subito gol in ciascuna delle ultime 12 gare di campionato.

TIPS: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.00

ATALANTA-EMPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Hien, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, de Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Tourè. All. Gasperini

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Fazzini, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Niang. All. Nicola

STATISTICHE

-L’Atalanta ha vinto sei delle nove gare di Serie A contro l’Empoli con Gian Piero Gasperini in panchina (1N, 2P), comprese le 3 più recenti. L’Empoli è rimasto imbattuto in quattro delle ultime sei gare esterne contro l’Atalanta in Serie A (1V, 3N), anche se ha perso la più recente.

-L’Empoli ha vinto due delle ultime tre gare di campionato (entrambe contro avversarie nel lato sinistro della classifica, 1P.

-L’Atalanta non ha trovato il successo nelle ultime due gare casalinghe di campionato (1N, 1P), dopo una serie di sette vittorie interne consecutive in Serie A.

-Nonostante l’Atalanta abbia vinto sette delle ultime nove gare contro avversarie nel lato destro della classifica a inizio giornata in Serie A, non ha trovato il successo in due delle tre più recenti: sconfitta 2-1 contro il Cagliari e pareggio 2-2 contro l’Hellas Verona.

-Le ultime tre trasferte dell’Empoli in Serie A sono terminate con una sconfitta senza reti per la squadra toscana.

-L’Empoli è la squadra che ha realizzato meno reti nella mezz’ora centrale di partita in questa Serie A (appena tre reti messe a segno tra il 31’ e il 60’) – nello stesso intervallo di gioco l’Atalanta ne conta ben 22, meno solo di Inter (32) e Milan (28).

TIPS: ATALANTA @1.45

FIORENTINA-SASSUOLO

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Ikonè, Barak, Sottil; Belotti. All. Italiano

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Henrique, Obiang; Defrel, Thorstvedt, Volpato; Pinamonti. All. Ballardini

STATISTICHE

-La Fiorentina ha vinto solo due delle ultime otto sfide di Serie A contro il Sassuolo (2N, 4P), anche se questi due successi sono arrivati nei tre confronti più recenti (completa il parziale un successo neroverde nella gara d’andata). La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime cinque gare interne contro il Sassuolo in Serie A (2N, 2P), dopo che aveva trovato il successo in tre delle prime cinque (1N, 1P).

-Il Sassuolo è la squadra attualmente in Serie A con la striscia aperta più lunga di trasferte consecutive con almeno un gol subito nel massimo campionato: 22.

-La Fiorentina è rimasta imbattuta in tutte le cinque ultime gare di campionato contro avversarie sotto in classifica a inizio giornata (2V, 3N).

-Solo il Napoli (60) ha effettuato più tiri in seguito a recuperi offensivi rispetto al Sassuolo (49) in questa Serie A; dal’altra parte, la Fiorentina è la formazione che ha effettuato più recuperi offensivi in generale nel torneo in corso (276).

TIPS: NO BET

Pronostici Serie A 2023-24 28a giornata: posticipo del lunedì

GENOA-CAGLIARI

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Spence; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana; Gaetano; Oristanio, Shomurodov. All. Ranieri

STATISTICHE

-Dopo una serie di cinque successi consecutivi contro il Cagliari in Serie A, il Genoa ha perso il più recente, 2-1 lo scorso 5 novembre. Il Cagliari ha tenuto la porta inviolata solo in una delle ultime 20 gare di Serie A contro il Genoa. Ciascuno degli ultimi tre incontri casalinghi del Genoa contro il Cagliari in Serie A è terminato con un successo ligure per 1-0.

-Il Genoa ha perso tre delle ultime cinque gare casalinghe di Serie A (1V, 1N).

-Il Cagliari ha vinto solo una delle 16 trasferte di questo campionato e in generale ha totalizzato appena otto punti fuori casa nel torneo in corso, meglio solo di Salernitana (sette) e Frosinone (sei).

-Genoa e Cagliari sono due delle tre squadre, insieme alll’Hellas Verona, che hanno segnato meno gol nel corso della prima mezz’ora di gioco di questa Serie A – tutte a quota sei reti.

-Il Cagliari è la squadra che segna in media il primo gol del match più tardi in questa Serie A, mediamente al 55’ minuto di gioco – dall’altra parte, il Genoa subisce la prima rete dell’incontro in media al 47’, solo Inter (54’) e Torino (50’) hanno un dato più alto di questo tipo.

TIPS: 2°TEMPO CON PIU TEMPO @2.10

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.