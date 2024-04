Pronostico Genoa-Cagliari 29 aprile 2024. Vediamo ultime dai campi, probabili formazioni, statistiche ed analisi sul posticipo del campionato di calcio italiano in campo lunedì sera, con la comparazione delle migliori quote e i nostri consigli per le scommesse sulla Serie A.

Pronostico Genoa-Cagliari 29 aprile 2024: Probabili formazioni

Le ultime dai campi di Genoa-Cagliari, posticipo della 34° giornata di Serie A. Gilardino riflette sulla posizione di Gudmundsson: l’islandese potrebbe agire da trequartista alle spalle di Ekuban e Retegui oppure in attacco con il centravanti della Nazionale. Vitinha prova a recuperare, out Messias e Bani, oltre a Malinovskyi.

Nel Cagliari Oristanio favorito per sostituire lo squalificato Luvumbo. Petagna e Lapadula in gruppo e arruolabili, ma verso la panchina. Gaetano dal 1’.

GENOA (3-4-1-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Martin; Gudmundsson; Ekuban, Retegui. All. Gilardino

Squalificati:

Indisponibili: Matturro, Malinovskyi, Messias, Bani

CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet; Hatzidiakos, Mina, Dossena; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Augello; Gaetano, Oristanio; Shomurodov. All. Ranieri

Squalificati: Luvumbo

Indisponibili: Mancosu, Pavoletti

Pronostico Genoa-Cagliari 29 aprile 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per il posticipo di Serie A:

Guida TV Genoa-Cagliari, Serie A

Genoa-Cagliari, lunedì 29 aprile, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Pronostico Genoa-Cagliari 29 aprile 2024: statistiche e scommesse

-Dopo una serie di cinque successi consecutivi contro il Cagliari in Serie A, il Genoa ha perso il più recente, 2-1 lo scorso 5 novembre. Il Cagliari ha tenuto la porta inviolata solo in una delle ultime 20 gare di Serie A contro il Genoa. Ciascuno degli ultimi tre incontri casalinghi del Genoa contro il Cagliari in Serie A è terminato con un successo ligure per 1-0.

-Il Genoa ha perso tre delle ultime cinque gare casalinghe di Serie A (1V, 1N).

-Il Cagliari ha vinto solo una delle 16 trasferte di questo campionato e in generale ha totalizzato appena otto punti fuori casa nel torneo in corso, meglio solo di Salernitana (sette) e Frosinone (sei).

-Il Cagliari è la squadra che segna in media il primo gol del match più tardi in questa Serie A, mediamente al 55’ minuto di gioco – dall’altra parte, il Genoa subisce la prima rete dell’incontro in media al 47’, solo Inter (54’) e Torino (50’) hanno un dato più alto di questo tipo.

Le nostre scommesse su Genoa-Cagliari

Per questa partita vi consigliamo una giocata statistica, visto che nel weekend finora lo studio è stato perfetto come potete vedere qui:

Questo fine settimana la 34° giornata di Serie A ci ha portato bene anche nella Multipla.

Veniamo ora alla nostra giocata sul posticipo di questo turno del campionato di calcio italiano. Genoa e Cagliari sono due delle tre squadre, insieme alll’Hellas Verona, che hanno segnato meno gol nel corso della prima mezz’ora di gioco di questa Serie A – tutte a quota sei reti. Giochiamo: 2°TEMPO CON PIU TEMPO @2.10.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.