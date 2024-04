Quote e risultati Serie A 34a giornata. Un turno in cui non ci sono state vittorie in trasferta. Vediamo tutti gli aggiornamenti statistici e di quote di un campionato già vinto dall’Inter che domina anche le lavagne del prossimo anno per lo scudetto. Intanto si parla di allenatori, con Pioli al capolinea col Milan, ma potrebbe passare a Napoli. Sassuolo sempre più vicino alla retrocessione, Bologna sempre più vicina alla Champions. Prossimo turno con Roma-Juventus big match.

Quote e risultati Serie A 34a giornata: festa nerazzurra per lo scudetto

La domenica della 34° giornata di Serie A si apre con il lunch match tra Inter e Torino con i nerazzurri che festeggiano al meglio lo scudetto vincendo 2-0 (doppietta di Calhanoglu). Nel pomeriggio il Bologna frena in casa contro l’Udinese (1-1), mentre nelle due sfide delle 18 Napoli e Roma pareggiano 2-2 e l’Atalanta supera l’Empoli 2-0 arrivando a -2 dal quinto posto occupato dai giallorossi (anche una gara in meno per gli uomini di Gasperini). Nel posticipo domenicale la Fiorentina travolge 5-1 il Sassuolo, che rimane al penultimo posto in classifica, a quattro punti dal quartultimo.

Vediamo le statistiche più interessanti dopo l’ultimo turno di campionato:

-L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 28 partite di campionato (23V, 5N). L’Inter ha subito 18 reti dopo 34 incontri stagionali in questo campionato. Yann Sommer ha collezionato il 18° clean sheet stagionale, diventando il primo portiere a superare quota 17 reti inviolate in un singolo campionato di Serie A con la maglia dell’Inter nell’era dei tre punti a vittoria. Inter e Torino non hanno subito gol nel primo tempo in 29 occasioni in questa Serie A, le due migliori squadre nel campionato in corso (inseguono Juventus e Lazio a 23). Questa statistica ci ha permesso di incassare anche la giocata statistica sulla partita di San Siro, come su altre, e lo vedremo in seguito (peccato il posticipo).

-Solo la Salernitana (24) ha subito più gol negli ultimi 15 minuti di partita rispetto all’Udinese (18) nel campionato in corso. Solo Napoli (19) e Cagliari (17) hanno recuperato più punti da situazioni di svantaggio rispetto al Bologna (16) in questa Serie A. Solo il Sassuolo (28) ha perso più punti da situazione di vantaggio rispetto all’Udinese (27) nel campionato in corso.

-13° partita casalinga consecutiva in Serie A in cui l’Atalanta ha trovato la via del gol. L’Atalanta ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A contro l’Empoli che tra le squadre attualmente in Serie A, solo contro la Roma (otto) conta una striscia aperta di sconfitte più lunga rispetto a quella contro l’Atalanta (quattro).

-Nel 2024 nessuna squadra ha pareggiato più partite del Napoli in Serie A: sette, al pari di Juventus, Torino e Genoa. Otto degli ultimi 11 gol segnati nelle sfide tra Roma e Napoli in Serie A sono arrivati dal 75’ minuto in avanti. Nessun giocatore ha preso parte a più gol di Paulo Dybala nel 2024 in Serie A: 12 (9 reti e 3 assist), al pari di Dusan Vlahovic (10+2). Dall’arrivo di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli (19 febbraio 2024), Victor Osimhen è il giocatore che ha segnato più gol in Serie A: sette in nove presenze.

-Nessuna formazione ha rimediato più sconfitte fuori casa rispetto al Sassuolo in questo campionato: 12, come la Salernitana. Solo Salernitana (23) e Frosinone (20) hanno subito più reti del Sassuolo nella prima mezz’ora di gioco in questa Serie A (19). Da inizio febbraio, solo l’inter (18 in otto match) ha realizzato più reti casalinghe rispetto alla Fiorentina in Serie A (16 ma in sei gare).

Risultati scommesse campionato di calcio italiano

Come anticipato lo studio statistico che ogni settimana la nostra redazione prepara per il canale Telegram VIP di BETTING MANIAC, va molto bene con 5-1. Sbagliamo solo il posticipo del lunedì dove il Genoa segna subito due gol nel primo tempo. Settimana comunque ottima in Serie A visto che incassiamo anche la multipla.

Quote e risultati Serie A 34a giornata: Pioli via dal Milan (verso Napoli)

Non finisce il periodo negativo del Napoli, fermato sul pari nel finale dalla Roma, con i campani che vedono sfumare una vittoria che al Maradona manca ormai dallo scorso 3 marzo. Il futuro di Calzona è ormai segnato, con Stefano Pioli sempre più vicino alla panchina azzurra, per una quota ancora in discesa su Snai @1,75, in netto vantaggio su Antonio Conte e Vincenzo Italiano, primi inseguitori @3,50 volte la posta. Sullo sfondo il ritorno di Maurizio Sarri, offerto @10, come Josè Mourinho e Roberto De Zerbi.Con il cambio tecnico, il presidente De Laurentiis spera di tornare ai fasti della stagione passata chiusa con il terzo tricolore della storia.

Un nuovo scudetto per il Napoli si gioca in doppia cifra lontano dal bis dell’Inter, netta favorita a 1,60, seguita dalla Juventus, a 3,50 e dal Milan, terzo in lavagna a 5,50, che però è sulla stessa barca del Napoli, visto che anche i rossoneri dovranno trovare un nuovo allenatore, con Lopetegui che sembrava fatto, ma ora è in standby dopo il tifo in rivolta dei milanisti

Quote e risultati Serie A 34a giornata: betting trend e statistiche

Nell’ultimo turno di campionato sono mancate completamente le vittorie in trasferta, visto che si sono registrati 6 segni <1> e en 4 <X>. A livelli reti abbiamo 4 Over 2.5 e 6 Under, mentre per entrambe le squadre a segno si contano 4 partite da Gol SI e 6 da Gol NO. Ecco gli aggiornamenti statistici sull’intero campionato:

L’Inter finora è stata anche la miglior squadra per gli scommettitori. Se da inizio campionato aveste puntato €1 sulla vittoria dei nerazzurri ogni giornata, oggi in base alle quote, avreste incassa €44.79 rispetto ai €34 investiti, per un rendimento del 32% che stacca nettamente anche la Lazio, seconda in questa classifica, con un rendimento del 18%. Sono solo 5 le squadre in profitto in questa statistica, visto che con la Juventus si paga già il -4%. Ovviamente la peggiore rimane la Salernitana che ha eroso il 74% degli investimenti dei pazzi che l’hanno giocata vincente.

Prossimo Turno con Roma-Juventus

Il campionato tornerà dal 3 al 6 maggio con la 35° giornata di Serie A, aperta dall’anticipo del venerdì Torino-Bologna, con gli emiliani che cercano altri punti per blindare uno storico piazzamento in Champions, ma le quote per la trasferta a Torino sono in grande equilibrio, e anche le prime giocate degli scommettitori di PW365 indicano un equilibrio massimo, col 34% di loro che punta sui padroni di casa, un altro 34% sugli ospiti, ma c’è anche una fetta ampia (32%) che va sulla X.

Al sabato altre due partite, Monza-Lazio e anche Sassuolo-Inter. Nerazzurri già campioni, ma la squadra di Inzaghi ha dimostrato di non volersi fermare, purtroppo per i neroverdi che cercano disperatamente punti salvezza, ma sono quotati oltre @6 volte la posta per la vittoria, mentre l’Inter è sotto @1.50, ed è appoggiata dal 64% dei primi scommettitori che vanno solo al 16% sul Sassuolo.

Alla domenica altre 5 partite, e la più interessante è sicuramente quella della sera all’Olimpico, il big match di questo turno, Roma-Juventus. Quote equilibrate, con i bianconeri leggermente favoriti, nonostante giochino in trasferta. A livello giocate gli scommettitori sono abbastanza spaccati, con un 33% che punta sulla vittoria dei giallorossi e un 36% su quella dei bianconeri. Il turno si chiuderà con un doppio posticipo al lunedì: Salernitana-Atalanta e Udinese-Napoli.

