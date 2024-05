L’anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A è in programma venerdì 3 maggio 2024, alle ore 20.45 allo stadio Olimpico, tra i padroni di casa del Torino e la squadra ospite del Bologna. Pronostico Torino-Bologna, anticipo di Serie A del 3 maggio 2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Torino arriva a questa partita casalinga di Serie A, al decimo posto con 46 punti e con ancora poco da chiedere a questo campionato. Nelle ultime 4 partite giocate, sono arrivati sono 2 punti, frutto di due pareggi e due sconfitte.

Discorso diverso per il Bologna, che arriva a questo match in corsa per un posto nella prossima Champions League, traguardo storico da non mancare per i ragazzi allenati da Mister Thiago Motta. I rossoblù sono al momento i quarta posizione con 63 punti, 4 più della Roma e 6 dall’Atalanta, che però deve recuperare una partita.

Le probabili formazioni di Torino-Bologna

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Lovato, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria. Allenatore: Juric.

Bologna (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Lucumí, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, El Azzouzi, Aebischer, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Motta.

Dove vederla in TV

Torino-Bologna, sarà trasmessa in diretta su DAZN, venerdì 3 maggio dalle ore 20.45.

Pronostico Torino-Bologna

Il Torino non ha nulla da chiedere in questo campionato, ma non vorrà fare brutta figura in casa, al Bologna potrebbe andare bene anche un pareggio per continuare la corsa Champions League. Pronostico X a quota 2.95 su Betflag e a quota 3 su Sisal.

Quote scommesse per Torino-Bologna

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 0-0 / 0-1

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.