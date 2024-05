E’ un match molto importante per la zona salvezza, quello in programma domenica 5 maggio, alle ore 15, tra Empoli e Frosinone, velevole per la trentacinquesima giornata di calcio in Serie A. Empoli-Frosinone, pronostico, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa dell’Empoli, arrivano a questo match casalingo di Serie A, diciasettesimi in classifica con 31 punti, a pari merito proprio con il Frosinone e con 2 punti di vantaggio sull’Udinese ad oggi retrocesso. I toscani sono reduci dalla sconfitta subita a Bergamo per 2 a 0.

Il Frosinone si presenta in Toscana, per cercare di strappare almeno un punto in questa trasferta, per poi giocarsi la salvezza nelle restanti tre partite in programma. La squadra allenata dal tecnico Eusebio Di Francesco, ha vinto l’ultima partita di campionato giocata, in casa 3 a 0 contro la già retrocessa Salernitana.

Le probabili formazioni di Empoli-Frosinone

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Niang. Allenatore: Davide Nicola.

FROSINONE (3-5-2): Turati; Okoli, Romagnoli, Lirola; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Soulé, Cheddira. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Dove vederla in TV

Empoli – Frosinone, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Domenica 5 Maggio dalle ore 15.00.

Pronostico Empoli-Frosinone di Serie A

Ci aspettiamo una gara molto aperta, dove ci aspettiamo un goal almeno da entrambe le parti. Il nostro pronostico è GOAL SI a quota quota 1.70 su Betflag e su Betway

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 0-0 / 1-0

Quote Scommessa Empoli-Frosinone

