Per la trentacinquesima giornata di calcio in Serie A, domenica 5 maggio 2024, alle ore 18, allo stadio San Siro di Milano, i padroni di casa del Milan ospitano il Genoa. Pronostico Milan-Genoa di Serie A del 05/05/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa del Milan, arrivano a questa partita interna di Serie A, secondi in classica e già certi della qualificazione alla Champions League la prossima stagione. I rossoneri in campionato, sono reduci dal buon pareggio 0 a 0 ottenuto in trasferta contro la Juventus.

Il Genoa, del tecnico Alberto Gilardino, arriva a Mialno senza più nulla da chiedere a questo campionato, visto che la salvezza è già stata guadagnata da molte giornate. I rossoblù sono reduci dalla bella vittoria interna per 3 a 0 contro il Cagliari.

Le probabili formazioni di Milan-Genoa

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui

Dove vederla in TV

Milan-Genoa, sarà trasmessa in diretta su DAZN, domenica 5 maggio dalle ore 18.

Pronostico Milan-Genoa di Serie A del 05/05/2024

Milan-Genoa è una partita tra due squadre che poco hanno ancora da chiedere per questo campionato, quindi ci aspetiiamo una partita giocata a ciso aperto dalle due squadre e ricca di reti. Pronotico Over 2.5 offerto a quota 1.70 su Sisal e su Admiralbet

Quote scommesse per Milan-Genoa

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 3-2 / 1-1

