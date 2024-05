Il big match della trentacinquesima giornata di Serie A, è in programma allo Stadio Olimpico, domenica 5 maggio 2024, alle ore 20.45, e vede scendere in campo i padroni di casa della Roma e la squadra ospite, la Juventus. Pronostico Roma-Juventus, big match di Serie A del 05-05-2024

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Roma arriva a questa partita casalinga di Serie A, dopo la brutta sconfitta interna subita nelle gara di andata delle semifinali di Europa League, in casa per 2 a 0 contro il Bayer Leverkusen. In campionato i giallorossi sono quinti in classifica e in piena corsa per un posto nella prossima Champions League.

La Juventus arriva nella capitale terza in classifica con 65 punti, 6 di vantaggio sulla Roma ora l’ultima squadra qualificata alla prossima edizione di Champions League. La squadra allenata da Massimiliano Allegri, arriva tra tre pareggi consecutivi ottenuti contro Torino e Cagliari in trasferta e Milan in casa.

Le probabili formazioni di Roma-Juventus

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Smalling, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

Dove vederla in TV

Roma-Juventus, sarà trasmessa in diretta su DAZN, domenica 5 maggio dalle ore 20.45.

Pronostico Roma-Juventus

Partita molto difficile da pronosticare questa tra Roma e Juventus. Sulla carta la Roma deve vincere per portarsi a soli 3 punti di distacco dalla Juventus, mentre ai bianconeri potrebbe fare comodo anche un pareggio. Pronostico X a quota 3.10 sia su Netbet che su Betflag

Quote scommesse per Roma-Juventus di Serie A

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 0-0 / 0-1

