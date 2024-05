Per la trentacinquesima giornata di calcio in Serie A, domenica 5 maggio 2024, alle ore 15, si gioca il match tra i padroni di casa del Verona e la Fiorentina. Pronostici Serie A: Verona-Fiorentina, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa del Verona, arrivano a questa importante partita di Serie A, in piena corsa per non retrocedere in Serie B. La squadra allenata dal tecnico Marco Baroni, ha 31 punti, a pari merito con Empoli e Frosinone e con 2 punti di vantaggio sull’Udinese oggi retrocesso.

La Fiorentina arriva in Veneto, ottava in classifica con 50 punti, a meno 5 punti dalla Lazio, ma con una partita da recuperare e in corsa per un posto in Conference Legaue. La squadra viola, arriva a questo match dopo la vittoria in settimana vontro il Club Brugge.

Le probabili formazioni di Verona-Fiorentina

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Magnani, Coppola,Tchatchoua/Vinagre; Duda/Dani Silva, Serdar; Suslov/Mitrovic, Folorunsho, Lazovic; Noslin

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikoné, Beltran/Barak, Kouamé; Belotti

Dove vederla in TV

Verona – Fiorentina, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Domenica 5 Maggio dalle ore 15.00.

Pronostico Verona-Fiorentina di Serie A

Ci aspettiamo una gara molto aperta, dove ci aspettiamo un goal almeno da entrambe le parti. Il nostro pronostico è GOAL SI a quota 1.90 su Sisal e Betflag

Quote scommesse per Verona-Fiorentina

La favorita per la vittoria è la Fiorentina che troviamo a quota 2.38, il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.30 su Betway e su Admiralbet, mentre la vittoria del Verona, viene data in lavagna a quota 3.10.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: €250 senza deposito

Apri un conto Vincitu e riceverai un ricco bonus di €250 senza deposito, da spendere nelle scommesse sportive. 4.3 Visita il Sito Recensione

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 0-0 / 1-0

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.