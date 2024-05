Pronostico Salernitana-Atalanta 6 maggio 2024. Questa sera andra in scena la trentacinquesima giornata della Serie A, dove si affronteranno Salernitana contro Atalanta.

Pronostico Salernitana-Atalanta 6 maggio 2024: lo stato di forma delle squadre

Le squadre arrivano a questo match valido per la 35° giornata di Serie A in un periodo di forma molto diverso: la Salernitana è reduce da 4 sconfitte nelle ultime 5 partite. La Salernitana (già retrocessa matematicamente in Serie B dopo il ko nell’ultimo turno) è l’unica squadra che non ha vinto alcuna partita nei maggiori cinque campionati europei da inizio 2024.

Dall’altra parte troviamo l’Atalanta che è reduce da 4 risultati utili consecutivi. Dall’inizio del 2023, l’Atalanta ha sfidato cinque volte una squadra che iniziava la giornata in zona retrocessione in Serie A, vincendo ciascuna partita con un punteggio aggregato di 14-3. L’Atalanta ha vinto l’ultima trasferta in Serie A (2-1 vs Monza).

Precedenti. La Salernitana ha perso tre delle sette sfide contro l’Atalanta in Serie A (1V, 3N). Le sette sfide tra Salernitana e Atalanta in Serie A hanno visto un totale di 19 gol.

Pronostico Salernitana-Atalanta 6 maggio 2024: Probabili formazioni

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Fazio, Manolas, Pirola; Bradaric, Coulibaly, Basic, Sambia; Tchaouna, Vignato; Ikwuemesi. All. Colantuono.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, Lookman; Tourè. All. Gasperini.

Pronostico Salernitana-Atalanta 6 maggio 2024: Guida TV

Salernitana- Atalanta sarà trasmessa in diretta Lunedì 6 Maggio su Sky Sport alle ore 18.00.

Pronostico Salernitana-Atalanta 6 maggio 2024: Quote offerte dai bookmakers

La favorita per la vittoria secondo i migliori bookmakers è l’Atalanta che troviamo a quota 1.36 su Sisal, il pareggio invece lo si può trovare a 5.25 su Snai, mentre la vittora della Salernitana viene data in lavagna a quota 8.00 su Admiralbet.

Pronostico Salernitana-Atalanta, Serie A

Ci aspettiamo una partita aperta, dove vediamo entrambe le squadre andare a segno. Il nostro pronostico è GOL SI a quota @1.90.

Pronostico Special Salernitana-Atalanta, calcio italiano

Come pronostico special decidiamo di prenderci la combo 2+GOL SI a quota @2.20.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.