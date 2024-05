Quote e risultati Serie A 35a giornata. Il Sassuolo batte l’Inter per la seconda volta in stagione e continua a sperare nella salvezza. Vediamo gli ultimi risultati ed aggiornamenti, con il cammino finale delle squadre impegnate nella corsa europea e per non retrocedere. Prossimo turno con Atalanta-Roma, determinante per le prime posizioni che contano.

Quote e risultati Serie A 35a giornata: boccata d’ossigeno per il Sassuolo che ribatte l’Inter

Dopo l’anticipo terminato a reti bianche tra Torino e Bologna, il sabato della 35° giornata di Serie A è proseguita con due match. Nella sfida delle 18 all’U-Power Stadium, il Monza agguanta il 2-2 contro la Lazio al 92′, grazie alla rete di Djuric, che firma la sua doppietta personale. In serata il Sassuolo vince a sorpresa 1-0 contro i neo campioni d’Italia dell’Inter, che perde così la seconda partita stagionale in campionato, ancora una volta contro i neroverdi, che avevano già superato i nerazzurri all’andata a San Siro (1-2).

Nel lunch match della domenica finisce in parità (1-1) la prima sfida salvezza di giornata tra Cagliari e Lecce. Altro pari, questa volta a reti bianche, nella seconda sfida salvezza, quella tra Empoli e Frosinone, che salgono entrambe a quota 32 punti, a +3 al momento sul terzultimo posto. Il Verona, invece, sale a 34 dopo la vittoria per 2-1 sulla Fiorentina.

Nella gara delle 18 il Milan, contestato dalla Curva Sud, non va oltre il pari con il Genoa: pirotecnico 3-3 a San Siro con i rossoneri che concedono troppo in difesa e subiscono la beffa nel finale con l’autorete di Thiaw. In serata all’Olimpico altro pareggio tra Roma e Juventus: a Lukaku risponde Bremer. La Roma, ora, sente il fiato sul collo dell’Atalanta che ha battuto la Salernitana nel posticipo del lunedì.

Statistiche post partita

-13 degli ultimi 16 gol di Ciro Immobile in Serie A sono stati realizzati in trasferta, inclusi tutti gli ultimi quattro.

-L’Inter ha perso una partita contro una squadra nelle ultime due posizioni in classifica all’inizio di giornata in Serie A per la prima volta dal 1° novembre 2014.

-Era dal 29 aprile 2015 (vittoria 3-1) che il Genoa non segnava tre gol contro il Milan al Meazza in un match di Serie A. Nelle ultime quattro giornate di Serie A il Milan ha subito otto gol: solo Sassuolo e Salernitana hanno fatto peggio nello stesso periodo.

-Era dal periodo tra settembre 1998 e gennaio 1999 che la Juventus non infilava una serie di sette trasferte consecutive senza vittoria (4N, 3P) in un singolo campionato di Serie A: nove in quel caso (4N, 5P, con Marcello Lippi in panchina). La Roma ha trovato la via del gol in tutte le ultime 20 partite casalinghe in Serie A e nel massimo campionato non faceva meglio dal periodo tra dicembre 2015 e settembre 2017 (34 in quel caso).

Quote e risultati Serie A 35a giornata: la corsa all’Europa

L’Italia potrà vantare cinque club nella prossima edizione della Champions League e due club in Europa League (una grazie alla Coppa Italia). A tre giornate dal termine, con ancora 9 punti in palio (12 per Atalanta e Fiorentina, che dovranno recuperare il loro incrocio della 29° giornata) andiamo allora a vedere nel dettaglio la situazione, scoprendo quale squadra vanta il calendario più complicato e quale, invece, quello sulla carta più agevole. La valutazione dell’avversaria va da facile (*) a difficile (*****) in base al rendimento casa/trasferta, con un indice di difficoltà generale (più alto è il dato, più sarà difficile il cammino).

Squadra – Punti – Diff. Reti

Milan 71 +25

Juventus 66 +21

Bologna 64 +22

Atalanta* 60 +25

Roma 59 +20

Lazio 56 +8

Napoli 51 +9

Fiorentina* 50 +12

MILAN (71 PUNTI)

36° giornata (11/05), MILAN – Cagliari *

37° giornata (19/05), Torino – MILAN ****

38° giornata (26/05), MILAN – Salernitana *

DIFFICOLTA’: 6

JUVENTUS (66 PUNTI)

36° giornata (12/05), JUVENTUS – Salernitana *

37° giornata (19/05), Bologna – JUVENTUS ****

38° giornata (26/05), JUVENTUS – Monza ***

DIFFICOLTA’: 8

BOLOGNA (64 PUNTI)

36° giornata (11/05), Napoli – BOLOGNA ***

37° giornata (19/05), BOLOGNA – Juventus *****

38° giornata (26/05), Genoa – BOLOGNA ***

DIFFICOLTA’: 11

ROMA (60 PUNTI)

36° giornata (12/05), Atalanta – ROMA ****

37° giornata (19/05), ROMA – Genoa **

38° giornata (26/05), Empoli – ROMA *

DIFFICOLTA’: 7

ATALANTA (60 PUNTI*)

36° giornata (12/05), ATALANTA – Roma ***

37° giornata (19/05), Lecce – ATALANTA **

38° giornata (26/05), ATALANTA – Torino ***

29° giornata (da recuperare, data da definire), ATALANTA – Fiorentina ***

DIFFICOLTA’: 8

LAZIO (56 PUNTI)

36° giornata (12/05), LAZIO – Empoli **

37° giornata (19/05), Inter – LAZIO *****

38° giornata (26/05), LAZIO – Sassuolo *

DIFFICOLTA’: 8

NAPOLI (51 PUNTI)

36° giornata (11/05), NAPOLI – Bologna ***

37° giornata (19/05), Fiorentina – NAPOLI ***

38° giornata (26/05), NAPOLI – Lecce *

DIFFICOLTA’: 7

FIORENTINA (50 PUNTI*)

36° giornata (13/05), FIORENTINA – Monza ***

37° giornata (19/05), FIORENTINA – Napoli ****

38° giornata (26/05), Cagliari – FIORENTINA ***

29° giornata (da recuperare, data da definire), Atalanta – FIORENTINA ****

DIFFICOLTA’: 10

Quote e risultati Serie A 35a giornata: la corsa alla salvezza

Se la corsa per l’Europa è più avvincente che mai, la volata per la salvezza non gli è certo da meno. A tre giornate dal termine del campionato – e con 9 punti ancora in palio per ogni formazione – sono ben 7 i club invischiati nella bagarre per non retrocedere in Serie B. Andiamo allora a vedere nel dettaglio la situazione di Lecce, Udinese, Hellas Verona, Cagliari, Empoli, Frosinone e Sassuolo, scoprendo quale squadra vanta il calendario più complicato e quale, invece, quello sulla carta più agevole, con un indice di difficoltà generale (più alto è il dato, più sarà difficile il cammino). La Salernitana è stata la prima squadra a scendere in Serie B matematicamente.

Squadra – Punti (posizione) – Diff. reti

Lecce 37 (13°) -18

Verona 34 (15°) -13

Cagliari 33 (15°) -23

Frosinone 32 (16°) -20

Empoli 32 (17°) -24

Udinese 30 (18°) -19

Sassuolo 29 (19°) -29

Salernitana* 15 (20°) -48

LECCE (37 PUNTI)

36° giornata (13/05), LECCE – Udinese **

37° giornata (19/05), LECCE – Atalanta ****

38° giornata (26/05), Napoli – LECCE ****

DIFFICOLTA’: 10

HELLAS VERONA (34 PUNTI)

36° giornata (12/05), HELLAS VERONA – Torino ***

37° giornata (19/05), Salernitana – HELLAS VERONA *

38° giornata (26/05), HELLAS VERONA – Inter *****

DIFFICOLTA’: 9

CAGLIARI (33 PUNTI)

36° giornata (11/05), Milan – CAGLIARI *****

37° giornata (19/05), Sassuolo – CAGLIARI ***

38° giornata (26/05), CAGLIARI – Fiorentina ***

DIFFICOLTA’: 11

FROSINONE (32 PUNTI)

36° giornata (10/05), FROSINONE – Inter *****

37° giornata (19/05) Monza – FROSINONE ***

38° giornata (26/05), FROSINONE – Udinese **

DIFFICOLTA’: 10

EMPOLI (32 PUNTI)

36° giornata (12/05), Lazio – EMPOLI ***

37° giornata (19/05), Udinese – EMPOLI **

38° giornata (26/05), EMPOLI – Roma ***

DIFFICOLTA’: 8

UDINESE (30 PUNTI)

36° giornata (13/05), Lecce – UDINESE ***

37° giornata (19/05), UDINESE – Empoli **

38° giornata (26/05), Frosinone – UDINESE ***

DIFFICOLTA’: 8

SASSUOLO (29 PUNTI)

36° giornata (12/05), Genoa – SASSUOLO ***

37° giornata (19/05), SASSUOLO – Cagliari **

38° giornata (26/05), Lazio – SASSUOLO ***

DIFFICOLTA’: 8

SALERNITANA (15 PUNTI)

36ª giornata (12/05), Juventus – SALERNITANA *****

37ª giornata (19/05), SALERNITANA – Hellas Verona **

38ª giornata (26/05), Milan – SALERNITANA *****

DIFFICOLTA’: 12

Ecco il riassunto delle quote antepost per la retrocessione:

Quote e risultati Serie A 35a giornata: Betting trend

Pioggia di pareggi (ben 7) nell’ultimo turno di campionato dove abbiamo visto solo 2 vittorie interne e 1 in trasferta. Ben 7 partite su 10 hanno visto entrambe le squadre andare a segno per GOL SI, ma solo 4 Over 2.5. Ecco gli aggiornamenti statistici sull’intero campionato, i rendimenti sulle vittorie delle varie squadre e anche gli aggiornamenti sullo studio Calci D’Angolo.

Prossimo Turno con Napoli-Bologna ed Atalanta-Roma

La 36° giornata di Serie A è in programmata 10 al 13 maggio. L’anticipo del venerdì sarà Frosinone-Inter mentre sabato toccherà a Napoli-Bologna e Milan-Cagliari. Partenopei favoriti @2 di quota in casa contro i felsinei che si giocano quasi @3.50 volte la posta. Gli scommettitori di PW365 con le prime giocate vanno sul Napoli al 47% contro il 27% che punta sugli ospiti.

Domenica 5 partite al via colò lunch match Lazio-Empoli, ma il big match si giocherà alla sera a Bergamo con Atalanta-Roma. La Dea è favorita @2 di quota mentre i giallorossi di prendono @3.64 e raccolgono il 26% delle preferenze, contro il 47% che punta sull’Atalanta. Lunedì doppio posticipo a chiudere il turno: Lecce-Udinese e Fiorentina-Monza.

Quote e risultati Serie A 35a giornata

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.