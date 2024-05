L’anticipo della trentaseiesima giornata in Serie A, è in programma venerdì 10 maggio 2024, alle ore 20.45, allo stadio Benito Stirpe, tra i padroni di casa del Frosinone e la squadra campione d’Italia, l’Inter. Pronostico Frosinone-Inter, anticipo di Serie A del 10/05/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa del Frosinone, arrivano a questa importante partita casalinga, in piena lotta per non retrocedere nel campionato cadetto di Serie B. La squadra allenata da Mister Eusebio di Francesco, è al sedicesimo posto in classifica con 32 punti, a pari merito con l’Empoli, con soli 2 punti di vantaggio sull’Udinese oggi retrocesso.

La squadra neroazzurra arriva nel Lazio, dopo la sconfitta subita a Sassuolo per 1 a 0, che tanto ha fatto arrabbiare le squadre in lotta per non retrocedere. L’Inter ha dominato la Serie A, vincendo lo scudetto con molte giornate di anticipo, ma ora la squadra sembra già in vacanza.

Le probabili formazioni di Frosinone-Inter

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Harroui, Mazzitelli, Brescianini, Valeri; Soulé, Cheddira

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram/Sanchez, Lautaro Martinez

Dove vederla in TV

Frosinone-Inter, sarà trasmessa in diretta su DAZN, venerdì 10 maggio dalle ore 20:45.

Quote Scommesse per Frosinone-Inter

Pronostico Frosinone-Inter di Serie A

Per il Frosinone ci sono in palio punti pesantissimi per la salvezza, per l’Inter invece una gara di fine stagione. Dopo la sconfitta di Sassuolo, non pensiamo che i neroazzurri vogliano perdere una seconda partita, un pareggio potrebbe andare bene ad entrambe le squadre. Pronostico X a quota 4.30 su Sisal e a quota 4.35 su Betflag.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 0-0

