Per la trentaseiesima giornata di calcio in Serie A, sabato 11 maggio 2024, alle ore 18, i campioni d’Italia in carica del Napoli, ospitano il Bologna in piena corsa per un posto in Champions League, la prossima stagione. Pronostici Serie A: Napoli-Bologna di sabato 11 maggio 2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Napoli, arriva a questo match casalingo di Serie A, in corsa per un posto nella prossima edizione di Conference League. Gli azzurri sono ottavi in classifica con 51 punti, con un solo punto di vantaggio sulla Fiorentina nona, e sono reduci dal pareggio 1 a 1 ottenuto sul campo dell’Udinese.

Il Bologna, arriva in Campania, in piena corsa per un posto nella prossima edizione di Champions League. I ragazzi allenati da Thiago Motta, sono quarti in classifica con 64 punti, con 4 punti di vantaggio su Roma e Atalanta e nelle ultime 5 partite di campionato giocate, sono arrivati 4 pareggi e la vittoria a Roma per 3 a 1.

Le probabili formazioni di Napoli-Bologna

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Francesco Calzona.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, El Azzouzi, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.

Dove vederla in TV

Napoli-Bologna, sarà trasmessa in diretta su DAZN, sabato 11 maggio dalle ore 18.

Quote Scommesse per Napoli-Bologna

Pronostico Napoli-Bologna di Serie A

Il Napoli ha bisogno di punti per centrare la qualificazione nella prossima edizione di Conference League, il Bologna per centrare un posto in Champions League. Un punto potrebbe scontentare entrambe le squadre, ma secondo noi è molto probabile. Pronostico X a quota 3.40 sia su Admiralbet che su Vincitu

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-0 / 0-0

