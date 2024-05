Il Sassuolo, dopo l’inattesa vittoria casalinga di settimana scorsa contro l’Inter, che ha rilanciato le ambizioni di salvezza, domenica 12 maggio è atteso ad una difficile trasferta in casa del Genoa, per un match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. Pronostico Genoa-Sassuolo di Serie A del 12/05/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Genoa non ha più nulla da chiedere a questo campionato, essendo salvo da molte giornate e in classifica è al dodicesimo posto con 42 punti, ed è reduce dal pareggio 3 a 3 ottenuto sul campo del Milan.

Discorso diverso per il Sassuolo, che è penultimo in classifica con 29 punti, a un solo punto dall’Udinese, e a meno 3 dalla zona salvezza, ora occupata da Empoli e Frosinone. La squadra allenata da Davide Ballardini, deve vincere se vuole alimentare le speranze di salvezza e non retrocedere nel campionato cadetto di Serie B

Le probabili formazioni di Genoa-Sassuolo

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Alberto Gilardino

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Erlic, Kumbulla, Ferrari; Toljan, Boloca, Lipani, Thorstvedt, Doig; Laurienté, Pinamonti. Allenatore: Davide Ballardini

Dove vederla in TV

Genoa-Sassuolo, sarà trasmessa in diretta su DAZN, domenica 12 maggio dalle ore 15

Quote Scommesse per Genoa-Sassuolo

Per il Genoa è poco più di un semplice allenamento, anche se i rossoblù sono in ottime condizioni fisiche, visti gli 8 punti raccolti nelle ultime 5 partite giocate. Per il Sassuolo conta solo vincere per tornare in corsa per non retrocedere in Serie B. Pronostico Over 2.5 a quota 1.90 su Vincitu e Marathonbet.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-2 / 2-2

