Pronostico Juventus-Salernitana 12 maggio 2024. Impegno sulla carta agevole per i bianconeri che ospiteranno il fanalino di coda Salernitana, squadra già retrocessa mentre la Juventus

Pronostico Juventus-Salernitana 12 maggio 2024: ultime dai campi e probabili formazioni

Sta meglio Kenan Yildiz. Probabile una convocazione contro la Salernitana. Da valutare il suo impiego dal 1’, visto che Vlahovic e Chiesa stanno benissimo e che poi mercoledì c’è la finale di Coppa Italia. Nella Juventus isognerà capire le eventuali rotazioni di Allegri. Sicuramente out Danilo, chance per Rugani.

Nella Salernitana rischia un nuovo forfait Candreva: pronti Vignato e Tchaouna alle spalle di Ikwuemesi. Sambia titolare. Fiorillo tra i pali.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Pasalidis, Fazio, Pirola; Zanoli, Coulibaly, Basic, Sambia; Vignato, Tchaouna; Ikwuemesi. All. Colantuono

Pronostico Juventus-Salernitana 12 maggio 2024: statistiche

-La Juventus ha vinto sei delle nove sfide contro la Salernitana in Serie A (2N, 1P), tra cui le due più recenti. La Juventus è imbattuta nelle quattro gare casalinghe contro la Salernitana in Serie A (3V, 1N), con uno score complessivo di 9-2.

-In caso di vittoria contro la Salernitana, la Juventus sarà qualificata aritmeticamente alla prossima edizione della Champions League.

-Nel 2024, solo l’Heidenheim (nove) ha pareggiato più partite della Juventus (otto su 17) nei maggiori cinque campionati europei. I bianconeri arrivano da una striscia di quattro pareggi di fila in Serie A, l’ultima volta che ne hanno registrata una più lunga nel torneo risale al periodo tra l’aprile e il maggio 2009, con Claudio Ranieri allenatore.

-Solo la Salernitana (zero) e il Frosinone (una) hanno vinto meno gare della Juventus (due) nelle ultime 14 giornate di Serie A.

-La Salernitana ha perso le ultime quattro partite di campionato e nella sua storia in Serie A non ha mai subito cinque sconfitte di fila.

-Da una parte la Juventus è la squadra con il valore più basso di Expected Goals contro (27.5) in questa stagione di Serie A, dall’altra la Salernitana è viceversa la formazione con il dato più alto in questa graduatoria (68).

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostico Juventus-Salernitana 12 maggio 2024: Guida TV

Juventus-Salernitana, domenica 12 maggio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Le migliori quote su Juventus-Salernitana di Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questa sfida di Serie A:

I nostri pronostici su Juve-Salernitana

Solo Lautaro Martínez (10) ha realizzato più gol contro la Salernitana in Serie A di Dusan Vlahovic (sei). La squadra campana è anche quella contro cui il classe 2000 ha preso parte a più reti in carriera in Serie A: nove (sei marcature e tre assist) in cinque sfide. Consigliamo VLAHOVIC MARCATORE.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.