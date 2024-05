Pronostico Atalanta-Roma 12 maggio 2024. Quasi per uno scherzo del destino questa domenica il big match di campionato mette di fronte proprio le due squadre che hanno giocato giovedì le semifinali di Europa League, solo che ad una, la Dea, è andata bene e ha raggiunto la finale, mentre l’altra, la Roma, è stata beffata dal Bayer Leverkusen campione di Germania e ormai imbattibile da 49 turni. Vediamo come andrà il confronto diretto in questa 36° giornata di Serie A.

Pronostico Atalanta-Roma 12 maggio 2024: ultime dai campi e probabili formazioni

Le valutazioni di Gasperini e De Rossi ovviamente dipendono dalle fatiche in Europa League. Tra i bergamaschi dovrebbe comunque giocare titolare Scamacca con Lookman e Koopmeiners. Anche Scalvini e Carnesecchi certi di giocare per l’Atalanta.

Nella Roma Dybala, in panchina a Leverkusen, dovrebbe tornare dal 1′. Celik o Kristensen a destra, da valutare le condizioni di Spinazzola (uscito per infortunio nel primo tempo per un guaio muscolare nella sfida di Leverkusen).

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Miranchuk, Scamacca, Lookman. All. Gasperini

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, El Shaarawy; Lukaku. All. De Rossi

Pronostico Atalanta-Roma 12 maggio 2024: statistiche

-La Roma è l’avversaria contro cui l’Atalanta ha realizzato più gol nella sua storia in Serie A: 143 reti della Dea in 123 sfide. Il bilancio nel torneo tra le due formazioni pende a favore dei giallorossi con 54 successi contro i 30 dei bergamaschi, completano 39 pareggi.

-L’Atalanta ha vinto tre delle ultime quattro sfide casalinghe contro la Roma in campionato (1P).

-L’Atalanta ha guadagnato 35 punti in 16 match al Gewiss Stadium in questo campionato (11V, 2N, 3P).

-L’Atalanta ha subito 38 gol in 34 match di questo campionato.

-L’Atalanta ha vinto solo tre delle ultime 20 partite casalinghe contro squadre che ad inizio giornata occupavano le prime sei posizioni in classifica in Serie A (6N, 11P). Più nel dettaglio, in cinque sfide interne nel campionato in corso contro queste formazioni la Dea ha ottenuto il successo solo contro il Milan (1N, 3P).

-La Roma è imbattuta in trasferta in campionato con Daniele De Rossi allenatore (4V, 3N).

Pronostico Atalanta-Roma 12 maggio 2024: Guida TV

Atalanta-Roma, domenica 12 maggio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Le migliori quote su Atalanta-Roma di Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questa sfida di Serie A:

I nostri pronostici su Atalanta-Roma

La Roma è la squadra che ha segnato più reti negli ultimi 15 minuti di gioco in questa stagione di Serie A (20), allargando il dato nei maggiori cinque campionati europei 2023/24, solo Liverpool (27) e Barcellona (23) hanno realizzato più gol nell’ultimo quarto d’ora di gioco. Per questa sfida il nostro consiglio è 2°TEMPO CON PIU GOL @2.00 per un raddoppio pieno.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.