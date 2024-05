E’ un vero e proprio scontro salvezza, quello in programma domenica 19 maggio 2024, alle ore 15, allo stadio Friuli di Udine, tra i padroni di casa dell’Udinese e la squadra ospite dell’Empoli. Pronostico Udinese-Empoli di Serie A, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa dell’Udinese, arrivano a questo match di Serie A, al quindicesimo posto in classifica con 33 punti, a pari merito con il Cagliari, a meno uno dal Verona e con un punto di vantaggio su Empoli e Frosinone. I friulani arrivano dal successo ottento in traferta a Lecce per 2 a 0.

L’Empoli arriva in Friuli, attualmente retrocessa con 32 punti, per via degli scontri diretti negativi contro il Frosinone. Gli uomini allenati da Mister Davide Nicola, sono reduci dalla sconfitta esterna subita in casa della Lazio per 2 a 0.

Le probabili formazioni di Udinese-Empoli

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Success, Lucca.

Empoli (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Luperto, Ismajli; Gyasi, Grassi, Marin, Fazzini, Pezzella; Caputo, Cambiaghi.

Dove vederla in TV

Udinese-Empoli, sarà trasmessa in diretta su DAZN, domenica 19 maggio dalle ore 15

Quote Scommesse per Udinese-Empoli

Pronostico Udinese-Empoli di Serie A

Partita molto difficile da pronosticare questa tra Udinese ed Empoli vedo e proprio match decisivo in chiave salvezza. Ci aspettiamo un partita spigolosa e con poche occasioni da rete. Pronostico OVER 2.5 a quota 1.65 su Sisal e a quota 1.68 su Vincitu

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 0-0 / 1-0