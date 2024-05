Il posticipo dell’ultima giornata di campionato in Serie A, è in programma giovedì 23 maggio 2024, alle ore 20.45, allo stadio Sardegna Arena, trqua i padroni di casa del Cagliari e la squadra ospite della Fiorentina. Pronostico Cagliari-Fiorentina di Serie A del 23/05/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Cagliari vincendo la scorsa settimana in trasferta a Sassuolo ha centrato la permanenza in Serie A. Infatti la squadra allenata dal tecnico Claudio Ranieri ha 36 punti in classifica, ma visto lo scontro diretto tra Frosinone e Udinese, i sardi sono matematicamente salvi.

La Fiorentina arriva in Sardegna con la testa già alla finale di Conference League contro Olympiakos, in programma il 29 maggio 2024. I viola sono ottavi in classifica con 54 punti, ma con la partita contro l’Atalanta ancora da recuperare.

Le probabili formazioni di Cagliari-Fiorentina

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Obert; Nandez, Deiola, Prati, Gaetano, Augello; Lapadula, Luvumbo

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikonè, Barak, Kouamé; Nzola

Dove vederla in TV

Cagliari-Fiorentina sarà trasmessa, in diretta su DZAN, giovedì 23 maggio alle ore 20.45.

Quote Scommesse per Cagliari-Fiorentina

Risultato ininfluente per il Cagliari già matematicamente salvo, più importante per la Fiorentina in corsa per un posto in Conference League. Pronostico 2 a quota 1.85 su Sisal e a quota 1.86 su Marathonbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-1 / 1-2 / 0-2