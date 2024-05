Pronostico Juventus-Monza 25 maggio 2024. Ultima di campionato per i bianconeri che chiudono la stagione con la qualificazione in Champions League e la quindicesima Coppa Italia in bacheca. Il pronostico per Juventus-Monza di Serie A, risultato esatto e le quote scommesse.

Pronostico Juventus-Monza 25 maggio 2024: lo stato di forma delle squadre

I bianconeri hanno mostrato di avere la “garra” del nuovo tecnico a Bologna, recuperando i felsinei da 3-0. Sesto pareggio consecutivo in campionato per la Juventus, a dimostrazione di un girone di ritorno a dir poco deficitario.

Il Monza ha tirato i remi in barca un po’ presto in questa stagione. La vittoria manca dal 16 marzo, 1-0 in casa con il Cagliari. Da quel momento 5 sconfitte e 3 pareggi. Risultati che ci si poteva aspettare da una squadra che si è trovata presto fuori da qualsiasi rischio retrocessione e troppo lontana dalla zona europa, nonostante quest’anno si sia allargata.

Pronostico Juventus-Monza 25 maggio 2024: Le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Vlahovic, Chiesa

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, D’Ambrosio, Kyriakopoulos; Bondo, Pessina; Zerbin, Colpani, Mota; Djuric

La seconda di Paolo Montero non dovrebbe essere molto diversa dalla formazione contro il Bologna, con l’unico cambio Weston McKennie che dovrebbe tornare titolare.

Dovrebbe tornare tra i pali Michele Di Gregorio, dopo l’assenza contro il Frosinone. Lui, insieme ad Andrea Colpani sono due idee della nuova Juventus che nascerà per la prossima stagione in casa Monza.

Pronostico Juventus-Monza 25 maggio 2024: Dove vederla in TV

Juventus-Monza sarà trasmessa, in diretta DAZN venerdì 24 maggio 20.30.

Pronostico per questa partita di Serie A

Quota troppo bassa per la vittoria della Juventus, visto il periodo molto altalenante e nonostante il Monza non vinca da due mesi. E’ facile aspettarsi una partita con diversi gol, visto che è praticamente un’amichevole.

Pronostico: Over 2.5 1.62 Marathonbet, 1.58 AdmiralBet

Risultato esatto Juve-Monza

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 3-1 / 3-2