Pronostico Milan-Salernitana 25 maggio 2024. Ultima dei rossoneri in casa in questa stagione ed ultima da milanista per Olivier Giroud, protagonista nello scudetto del 2022. Il pronostico per Milan-Salernitana di Serie A, risultato esatto e le quote scommesse.

Pronostico Milan-Salernitana 25 maggio 2024: lo stato di forma delle squadre

Il Milan arriva dalla pesante sconfitta di Torino contro i granata di sabato sera. Indolore per la classifica, ma risultato che ha dimostrato per l’ennesima volta come i rossoneri vivano di alti e bassi e questo per essere competitivi in campionato non può andare bene.

La Salernitana ha perso la sfida di lunedì, in casa, contro il Verona con gli scaligeri che sono riusciti a mantenere la categoria grazie a questa vittoria. Sui campani inutile soffermarsi particolarmente, quattro allenatori in una sola stagione spiega l’annata a dir poco deficitaria.

Pronostico Milan-Salernitana 25 maggio 2024: Le probabili formazioni

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao

Salernitana (3-4-1-2) Costil; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia, Basic, Coulibaly, Zanoli; Tchaouna, Candreva; Weissmann

Ultima partita per Olivier Giroud con la maglia del Milan a San Siro. Probabilmente sarà anche l’ultima di Stefano Pioli da allenatore, che schiererà la migliore formazione possibile, compresi i pezzi pregiati per il mercato per i quali potrebbe essere l’ultima in rossonero. Nella Salernitana si prova a chiudere degnamente una stagione difficile, con un finale di tutto rispetto ne “la Scala del Calcio”.

Pronostico Milan-Salernitana 25 maggio 2024: Dove vederla in TV

Milan-Salernitana sarà trasmessa, in diretta SKY e DAZN venerdì 24 maggio 20.30.

Pronostico per questa partita di Serie A

Ultima davanti al suo pubblico, sicuramente Olivier Giroud proverà a chiudere con un gol, ma la quota è a dir poco imbarazzante. Puntiamo su almeno due gol nel primo tempo, aspettandoci una partita giocata a viso aperto da ambo le parti.

Pronostico: Over 1.5 primo tempo 1.82 Sisal, 1.81 Betway.

Risultato esatto Milan-Salernitana

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 3-1 / 2-1 / 4-1